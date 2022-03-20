奧斯塔羅12星座一周運勢0321-0327　獅子衝動犯大錯、天秤都滿意

20220321-0327奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

TOP2：天秤座愛情運最旺！穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情、彼此都安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼？也開始動搖自己的信心。

2.處女座愛情運需要留意：感情中的思緒顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，建議面對另一半時需要簡化些。

3.雙魚座金錢運需要留意：正財運不佳，對於多餘的花費要多加節制，並注意突然其來的金錢支出。

牡羊座



整體運勢★★★

牡羊朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周要注意容易對於感情感到沒信心。

事業運勢★★

學事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳。奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。



金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

學事業方面，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

雙子座



整體運勢★★★★★

雙子朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落。

愛情運勢★★★★★

下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，奧斯提醒單身的朋友，下周要注意桃花的出現。



事業運勢★★★★

學事業有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

巨蟹座



整體運勢★★

巨蟹朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看得那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★

要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。



事業運勢★★★

學事業方面，則可簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，要好好理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

獅子座



整體運勢★★★

獅子朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★

下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★

自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★

財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯，但注意見好就收。

處女座



整體運勢★★★

處女朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

愛情運勢★★

感情中的思緒顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，建議面對另一半時需要簡化些。

事業運勢★★★

學事業方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考。

金錢運勢★★★

財運停滯，並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好。

天秤座



整體運勢★★★★★

強烈穩定的感覺充滿天秤朋友的生活當中，外在的活潑與熱情轉入了內心沉穩的層面，在下周的生活當中對周遭都感到十分的滿意。



愛情運勢★★★★

穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情、彼此都安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間。



事業運勢★★★★★

學事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進。



金錢運勢★★★★★

正偏財運都算不錯，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。

天蠍座



整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓天蠍朋友稍稍情緒受到影響。

愛情運勢★★★

兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★

在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★

偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

射手座



整體運勢★★★★

射手朋友對於自己的事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★

雙方將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情上，如果有想改變的想法要好好把握。

事業運勢★★★★

學事業方面，下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然會顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以奧斯建議要好好把握。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。

愛情運勢★★★★

受到整體運勢的影響，愛情運勢也相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好。

事業運勢★★★★

學事業方面也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的。

金錢運勢★★★

正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的安心。



愛情運勢★★

揮霍狀況同時也存在於情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然的，甚至也動搖了自我情感的忠貞。



事業運勢★★

付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼？也開始動搖自己的信心。

金錢運勢★★

莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，要注意自己花錢的狀況。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友下周要注意目前看似平穩的狀況將開始動搖起來，多花點心思留意細節，因為會有因疏忽細節而導致錯誤的狀況存在。

愛情運勢★★★

留意雙方的腳步與目標是否相同，愛情是共同努力的沒錯但前提是目標是相差不遠的，雙方埋首各自的目標對於情感可不會有助益。

事業運勢★★

工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任、可能是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意。

金錢運勢★★

正財運不佳，對於多餘的花費要多加節制，並注意突然其來的金錢支出。

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