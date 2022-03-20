fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0321-0327　獅子衝動犯大錯、天秤都滿意

>

▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20220321-0327奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

TOP2：天秤座愛情運最旺！穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情、彼此都安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼？也開始動搖自己的信心。

2.處女座愛情運需要留意：感情中的思緒顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，建議面對另一半時需要簡化些。

3.雙魚座金錢運需要留意：正財運不佳，對於多餘的花費要多加節制，並注意突然其來的金錢支出。

牡羊座

整體運勢★★★
牡羊朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣。

愛情運勢★★★
在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周要注意容易對於感情感到沒信心。

事業運勢★★
學事業方面，關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋著頭做事，導致狀況不佳。奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★
偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確。

金牛座

整體運勢★★★
金牛朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★
雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★
學事業方面，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實。

金錢運勢★★
偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

雙子座

整體運勢★★★★★
雙子朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落。

愛情運勢★★★★★
下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決，奧斯提醒單身的朋友，下周要注意桃花的出現。

事業運勢★★★★
學事業有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★
正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

巨蟹座

整體運勢★★
巨蟹朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看得那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

愛情運勢★★
要多加注意自己的狀況，有時候表面上表現出來的穩定與內心想法是兩回事的，下周對於情感的想法將複雜許多。

事業運勢★★★
學事業方面，則可簡單看出下周顯得實際許多，代表目前正在自我的工作上努力奮鬥，除了掙錢還是掙錢，而卻也隱含著過度勞累的狀況。

金錢運勢★★
正偏財運皆不太理想，尤其是在偏財運方面，要好好理財，而如果有投資意願的朋友，下周並不是個入場的好時機。

獅子座

整體運勢★★★
獅子朋友起身動作的狀況則明顯許多，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇起身先去改變些什麼，但奧斯要提醒這樣的衝動有時反而容易犯下大錯。

愛情運勢★★★
下周似乎面臨了瓶頸，或許是過去問題始終沒有有效解決，又重蹈覆轍，而這樣狀況也讓這段愛情中某一方感到無力且厭煩。

事業運勢★★★
自我意識的抬頭，讓自己工作上都較聽不進去旁人的勸，過度埋首在自己的工作學業裡頭，所以下周敞開心胸接納周遭聲音反而是你該學習的課題。

金錢運勢★★★
財運一般，沒有大的起伏，大財是沒有的但小財還算不錯，但注意見好就收。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友在處事上則顯得畏畏縮縮，對於未知的新事物感到些許的恐懼，下周有望接觸新的事物，不管是工作或生活中，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的機會。

愛情運勢★★
感情中的思緒顯得複雜許多，過度解讀對方的意思，導致對於眼前現況信任度不足，建議面對另一半時需要簡化些。

事業運勢★★★
學事業方面，則要注意積極度減少的狀況，工作上的考量度太多，讓自己做起事來顯得畏畏縮縮，奧斯提醒下周避免工作上過度的思考。

金錢運勢★★★
財運停滯，並不會有增加的狀況，如投資的朋友奧斯建議你還是再觀望一陣子較好。

天秤座

整體運勢★★★★★
強烈穩定的感覺充滿天秤朋友的生活當中，外在的活潑與熱情轉入了內心沉穩的層面，在下周的生活當中對周遭都感到十分的滿意。

愛情運勢★★★★
穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情、彼此都安心許多，另外下周是個適合提出承諾的時間。

事業運勢★★★★★
學事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都算不錯，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。

天蠍座

整體運勢★★★
長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓天蠍朋友稍稍情緒受到影響。

愛情運勢★★★
兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★
在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

射手座

整體運勢★★★★
射手朋友對於自己的事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★
雙方將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情上，如果有想改變的想法要好好把握。

事業運勢★★★★
學事業方面，下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然會顯得較辛苦，但因為可以預見之後狀況相當良好，所以奧斯建議要好好把握。

金錢運勢★★★
錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

摩羯座

整體運勢★★★★
摩羯朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。

愛情運勢★★★★
受到整體運勢的影響，愛情運勢也相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好。

事業運勢★★★★
學事業方面也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的。

金錢運勢★★★
正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

水瓶座

整體運勢★★
水瓶朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的安心。

愛情運勢★★
揮霍狀況同時也存在於情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然的，甚至也動搖了自我情感的忠貞。

事業運勢★★
付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼？也開始動搖自己的信心。

金錢運勢★★
莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，要注意自己花錢的狀況。

雙魚座

整體運勢★★★
雙魚朋友下周要注意目前看似平穩的狀況將開始動搖起來，多花點心思留意細節，因為會有因疏忽細節而導致錯誤的狀況存在。

愛情運勢★★★
留意雙方的腳步與目標是否相同，愛情是共同努力的沒錯但前提是目標是相差不遠的，雙方埋首各自的目標對於情感可不會有助益。

事業運勢★★
工作內容有失衡的可能，可能明明是共同計劃卻被指派較多的責任、可能是工作業務突然加重了，下周將是過渡的一周，需要多注意。

金錢運勢★★
正財運不佳，對於多餘的花費要多加節制，並注意突然其來的金錢支出。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物

網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物

忘東忘西記憶力差很有感　4個讓大腦更靈活的好習慣

忘東忘西記憶力差很有感　4個讓大腦更靈活的好習慣

安海瑟薇挑戰「半裸禮服」太大膽！　黑Bra外露＋高衩裙擺辣翻天

安海瑟薇挑戰「半裸禮服」太大膽！　黑Bra外露＋高衩裙擺辣翻天

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷 小米手環1590元→990元　續航更提升、24小時心率檢測 要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質 高圓圓中空裝洩驚人凍齡狀態　蠻腰曲線、逆天瘦腿全網狂讚 顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因 IU「頸肩挖空」綁脖洋裝辣翻！　下秒學院風逆齡回春甜爆 PUMA首次聯名AMI「愛心圖騰鞋」！　adidas棉花糖泰奶色太燒了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面