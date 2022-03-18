「美國波神」葉子遮胸強壓富家女風頭　性感綠裝完勝卻刪圖

▲「美國波神」名模凱特艾普頓（Kate Upton）靠葉子遮胸，不過事後已刪掉此照。（圖／翻攝kateupton IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨天是聖派翠克節，歐美都有不少慶祝活動，名媛、明星也紛紛在IG分享綠色裝扮，呼應此節慶的主色調。活躍美國上流圈的希爾頓集團千金派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）以綠色仙子造型代表聖派翠克節象徵之一的矮妖精，未料這身如萬聖節般的道具服，完全不敵「美國波神」之稱的名模凱特艾普頓（Kate Upton）的一片大葉子，她靠葉子遮胸完勝，不過事後已刪掉此照。

▲派瑞絲希爾頓靠綠色仙子裝吸睛。（圖／翻攝parishilton IG）

29歲的凱特艾普頓以火辣身材出名，19歲就登上《運動畫刊》封面，2013年成為全球知名雜誌《浮華世界》的100周年紀念封面人物，在美國大聯盟強投老公韋蘭德（Justin Verlander）最低潮時成為心靈支柱，被老公視為救星。她的家庭與事業兩得意，經常與分享美照與保養祕訣，在聖派翠克節當天則po了只穿荷葉邊內褲、手拿大綠葉遮胸的性感照慶祝，引來大批網友稱讚辣度破表，但她事後刪圖，似乎怕在此重要節日節外生枝。

▲亞曼達席菲德穿亮綠色Oscar de la Renta小禮服優雅極了。（圖／翻攝elizabethstewart1 IG）



上流富家女派瑞絲希爾頓則沒什麼包袱，分享她穿小可愛露事業線也炫平坦腹部的綠色仙子裝造型，緊身的裙裝讓她的底褲若隱若現；有別於二位火辣辣的綠色裝扮，好萊塢女星亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）的御用造型師Elizabeth Stewart，則秀出她穿亮綠色Oscar de la Renta小禮服的美照，靠優雅風格取勝。

►林志穎老婆逆天長腿超迷人 完美體態每天必做這5招

►木村光希80歲阿嬤身材好到不科學 背Coach聯名包挺孫女

