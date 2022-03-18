網美景點「南美春室」更好逛了！10大綠色品牌、食衣住行更環保

▲南美春室綠生活計畫PROJECT ECO2。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台南報導

台南「南美春室」今年（2022年）1月開幕以來成為熱門打卡點，昇恆昌今（18日）展開為期19天的「PROJECT ECO2 by everrich」永續生活計劃，於這個光影交織的純白空間齊聚10大在地綠色品牌，讓民眾來打卡拍美照的同時，也能逛逛展區，在彩妝、香氛、盥洗用品中落實綠色環保。

▲（依序）植物礦物原料做成的沐浴乳以及洗手乳；大霈所主理的手工皂品牌PiOTOPIA。（圖／品牌提供）

昇恆昌此次在南美春室循環選物區域陳設出10大台灣在地綠色品牌，以一場旅行為出發點，提議讓「食衣住行」所及的物件變得更加環保。像是竹牙刷、適合亞洲膚質的純植物性彩妝、植物礦物原料做成的沐浴乳以及洗手乳，還有藝人大霈所主理的手工皂品牌PiOTOPIA以及孟耿如的香氛品牌，另外，成立超過50年的老品牌「春池玻璃」同樣加入號召，讓廢棄玻璃循環再生，裝點全新生活。

▲台灣首個零廢棄時尚品牌Story Wear 。（圖／記者鮑璿安攝）

隨著時尚與永續不分你我，以廢棄物製衣變成趨勢，品牌「二次運球」更將校園中的體育廢棄物，像是籃球解構、重組變成配件單品；另也有將廢棄漁網製成墨鏡的選擇，出自Hibāng的巧思，減少海洋廢棄物。而台灣首個零廢棄時尚品牌Story Wear也在展區內，原料均來自回收布料、牛仔褲，並請到在地的二度就業婦女製作，賦予衣物價值。