營養師曝「華燈初上」酒店食物熱量表！「龍珠」竟比炸物拼盤更肥

▲《華燈初上》熱播讓日式酒店掀起討論話題。（圖／翻攝IG@hikari_lightthenight）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

眾所期待的《華燈初上》第三季終於在今（18）日上線，不少人迫不及待開始追劇，搶看兇手真相，甚至有網友留言邊吃酒店必備美食下酒菜邊追劇，應該超有感！知名營養師高敏敏就特別分享日式酒店常見的餐點小菜熱量表，提醒有些食物熱量高、油脂也高，常吃常喝小心便秘、脂肪肝、體脂肪飆高跟著來，她也進一步分享減少熱量、脂肪堆積的飲食4個秘訣。

《華燈初上》播出以來，「日式酒店」文化掀起討論話題，日式酒店內除了喝酒，當然還有許多美食，像是炸龍珠、鹹豬肉、鳳梨蝦球等快炒店料理，還有烤香腸、日式小菜等下酒菜，雖然很美味，但小心熱量爆表！

從熱量表中可以看到，小小一盤的炸龍珠（200g），熱量就高達992Kcal，直登第一名。高敏敏就表示，「龍珠」其實是魷魚、花枝的嘴巴，Q彈有嚼勁，屬於低脂蛋白質，但因爲加上麵衣油炸和用蔥蒜爆香，熱量就瞬間提高。

而熱量第二高的炸物拼盤建議也少吃為妙，因為食物經過高溫油炸會破壞其中的營養素，即便是蛋白質食物，也會流失原本的礦物質和維生素；而澱粉類食物原本熱量就不低，經過油炸後也會使熱量攀升，加上澱粉易吸油，油脂含量也會比原本來得更高，長期吃多了，油脂攝取量過高會有體脂肪飆升和脂肪肝的問題。

此外，鹹豬肉（一盤340g）、生魚片（一份268g）熱量也都不低，分別有710Kcal、595Kcal。高敏敏也提醒，鮭魚生魚片雖然有豐富的omega-3脂肪酸，是很好的油脂來源，但如果一邊划酒拳、唱歌，沒有馬上吃完，可能會因不新鮮引發食物中毒，可能還會出現腹脹、消化不良、上吐下瀉等情形。

建議可以多吃水果盤補充維生素，蘆筍手卷口感清爽、熱量低也不錯，並搭配以下4招秘訣。

1.以低脂海鮮為主，減少選擇肥肉及內臟類油炸餐點。



2.烹調方式以清蒸、汆燙為主，減少油炸及醬料的使用，以免重鹹造成水腫及鈉含量攝取過多。



3.如果真的想吃高熱量餐點，建議以原味為主，減少醬料使用。



4.以無糖茶、水來代替酒類。

如果真的想喝酒，建議女性每天不超過1個酒精當量、男性每天不超過2個酒精當量。一個酒精當量＝15g酒精＝105大卡，所以男生一天可以喝的量就是15g x 2。

另外，高敏敏也提醒，酒類上的選擇也要注意，酒精濃度越高、熱量也越高，像是紅酒（12%，750ml）、白酒（12%，750ml）一瓶就有688 Kcal及675Kcal，而威士忌（41%，700ml）更是高達1908Kcal。

所以喝酒＝喝油，其實不是開玩笑的，且酒精乙醇透過肝臟代謝產生的乙醛也是一種致癌物質，最終的代謝還會形成脂肪，增加罹患脂肪肝的風險。

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