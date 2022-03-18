陳美鳳逾10萬LV衣帽吸睛　搭愛馬仕經典包當精品通

▲藝人洪都拉斯（左）與陳美鳳擺出俏皮手勢，陳美鳳一身LV裝扮很搶眼。（圖／翻攝im_meifen IG）

記者陳雅韻／台北報導

65歲「台灣最美歐巴桑」陳美鳳是臉蛋、身材保養得宜的美魔女外，也是懂得寵愛自己的精品通，近日與藝人洪都拉斯、王中平等朋友聚會時，頭戴LV（Louis Vuitton，路易威登）雙色雙面Monogram休閒帽、身穿雙色Monogram外套，總值十幾萬元，全是LV辨識度超高的時尚單品，讓她在一票星友中格外搶眼。

▲陳美鳳與一票星友聚會，穿戴總價超過20萬元的LV衣帽與愛馬仕包。（圖／翻攝im_meifen IG）

陳美鳳多年以來一直維持令人羨慕的魔鬼身材，駕馭起各種風格的名牌服裝毫不費力，近來休閒風當道，她沒有錯過LV熱賣的漁夫帽與休閒外套，特別選擇經典百搭的黑白色系Monogram圖案款式，與牛仔褲造型絕配。

▲陳美鳳開心出遊，背愛馬仕經典包款之一的Evelyne包。（圖／翻攝im_meifen IG）

而搭配的包款也不能馬虎，陳美鳳背著愛馬仕（Hermes）招牌作之一的Evelyne包，1978年推出的Evelyne包是為讓馬術騎士可以收納並隨身攜帶馬匹的保養用品而生，包面的標誌性的H字母特別打孔穿洞，是為讓收納其中的用品保持乾燥透氣，而可側背、可斜背的實用設計，成為名媛、貴婦休閒時光最愛使用的包款。

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