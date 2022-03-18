許光漢傳授噴香水「最性感部位」，擁抱對方就能聞得到

▲品牌好友-許光漢，體驗英式趣味贈禮表心意。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台中報導

許光漢今（3/18）以品牌好友之姿，現身英倫香氛全球唯一實體禮物概念店活動，擁有演員、歌手身分的他表示，自己很享受選禮物的過程，今天一踏進禮物概念店馬上被禮盒機器人JoBots吸引，他更透露平常不會照著節日送禮，如果有心，每天都是節日，偶爾就會給對方一些小驚喜。

▲3/12(六)-6/27(一)，品牌新光三越台中中港店打造全球唯一JoBots禮物概念店。

他表示自己是這一兩年才開始重視香水，尤其是這段疫情時間常在家中，和自己相處比較頻繁，更清楚喜歡什麼味道、不喜歡什麼味道。現在只要出門一定會噴上香水，或是噴在衣物上，為生活注入一點儀式感。

▲現場商品陳列充滿巧思。

被問到在路上和女生擦肩而過，什麼樣的香水最能勾起注意？他表示，每個女生都有自己喜歡的味道，只要找到自己的風格，聞起來舒服，那麼別人聞起來也會很舒服。以他來說，比較喜歡清爽的香水味，像是Jo Malone的白樺木與薰衣草、英國梨與小蒼蘭，他也很喜歡中性帶點木質調的鼠尾草與海鹽。

▲許光漢大方分享用香小秘技。

他也傳授自己約會用香小心機，噴香水會特別噴在耳後，這樣在擁抱的時候就能讓對方聞得到，他也認為耳後是一個很私密且性感的部位。