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專訪／「豎琴女神」蘇珮卿將罹癌視為禮物　用創作釋放負能量

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記者王則絲／專訪

豎琴本身即是冷門樂器，而將之與歌唱結合的歌手更是少之又少，這樣罕見的豎琴創作歌手台灣就有一位——「蘇珮卿」。這回蘇珮卿接受《ET FASHION》專訪，一起來聊聊如何與豎琴成為生命一體的歷程，更是如何透過音樂來走出罹癌低潮，同時也分享嫁給外國人老公的甜蜜婚姻趣事。

影片最後《ET FASHION》還特別替觀眾向蘇珮卿謀取了「豎琴小教室」教學，大家看了也被這美妙的樂器給吸引了嗎？

▲蘇珮卿專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇珮卿接受《ET FASHION》專訪。（服裝：MIU MIU）（圖／記者林敬旻攝）

與豎琴相見恨晚

蘇珮卿學習的樂器非常多，一開始和所有想培育音樂細胞的孩子一樣，從鋼琴學起，在藝校時主修長笛、副修鋼琴，而進入美國音樂名校北德州大學後，蘇珮卿才首次接觸豎琴，由於學校需選擇一個第二副修，蘇珮卿便希望學一項平常碰不到樂器，「豎琴」這個選項就油然而生，「我真的是一碰上那個琴、那個聲音震動在我身上，我就覺得天啊！相見恨晚，我是立刻就愛上這個樂器，覺得怎麼會這麼晚才認識它！」

雖然是人生最晚才認識的樂器，但蘇珮卿和它一見如故，一般人或許很難想像，豎琴的彈奏邏輯很奇怪，與鋼琴是完全顛倒的，學過鋼琴的人再來學習豎琴，通常會適應不良，蘇珮卿卻特別上手，「我就覺得好合理喔，我反而覺得吉他更難，所以每個人適合的樂器不太一樣，有時候學樂器真的是緣分。」

▲蘇珮卿專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲豎琴其實是蘇珮卿最晚接觸的樂器。（圖／記者林敬旻攝）

將「罹癌」視為「禮物」？用創作釋放負能量

蘇珮卿在2019年時發現自己罹患乳癌，經歷一年多的治療，「現在滿好的！」歌曲《This Is Trouble》正是承載了得知罹癌消息時的心情，「我把那時候的心情跟累積的能量放在歌裡面，所以這首歌有點像是我走出來了。」歷經了這樣的苦難，蘇珮卿卻認為這是一個「禮物」？「我覺得很感謝，感謝可能很奇怪，可是我是真的這麼覺得。我經歷到了很多人很難經歷的痛苦，因為我走過這樣的歷程，我變得很珍惜所有大大小小的事情，這對我來說是很大的禮物。」

今年蘇珮卿參與創作的新歌曲《Prasad禮物》，也許就是最好的體現吧！「生命帶來黑暗與炸裂之後，迎來的是無限包容的暖陽」、「浴火重生後更懂生命可貴，這份禮物，化為音樂，獻給世界。」句句都是蘇珮卿對人生的領悟。

朋友的目標變成自己老公　展開浪漫愛情故事

學習音樂的人身上往往自帶氣質，蘇珮卿正是這樣，身材修長高挑的她，說話聲音很好聽、舉止行動很輕柔，成熟婉約的她即便已結婚多年，談起當年與美國老公的相識故事，還是笑得像個小女孩。

「這故事有點好笑，我有一個同學說班上來了一個很帥的學長，想要煮飯給他吃，但是很害羞不好意思約他，所以就找我一起吃飯，我那時覺得他帥有什麼了不起，結果他可能覺得這樣的女生很有趣吧，就對我窮追不捨。」於是乎，這位很帥的學長，就從朋友的目標變成了蘇珮卿的老公（Cody）。

後來，蘇珮卿在24歲時結婚，結婚後5年懷上兒子，回想起當初結婚的契機，似乎也不是這麼隆重，「就是一個突然很浪漫的念頭，不知道怎麼就結婚了。」莫名的有些衝動，但這也正表示，兩人不論哪時步入婚姻，都早已給了彼此承諾，是令人稱羨的浪漫愛情呢。

▲蘇珮卿專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲走出罹癌的心理傷痛，如今身心都是正能量。（服裝：PRADA） （圖／記者林敬旻攝）

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