2022春夏超夯4款仙女髮色！IU深焙黑茶超顯白、太妍混血感白金太夢幻

▲太妍、Rose的精靈系夢幻白金髮掀起淺髮色熱潮。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss、@roses_are_rosie）

記者張毓容／綜合報導

每當春季來臨，就是換上新髮型的好時機，尤其染個新髮色，就算髮型沒變，也能立馬讓人眼前一亮。法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer就統整出2022春夏超夯的4款流行髮色，從朴敏英、Jessica的韓劇女主角標配焦糖棕、IU和「最美小三」韓韶禧的深焙黑茶到太妍、BLACKPINK Rose的夢幻白金髮，每一款都是能顯白、襯出好氣色的仙女髮色，超多韓星都已換上，快來看看你喜歡哪一種。

＃可性感可少女的浪漫楓糖紅棕



堪稱黃皮膚女孩救星、帶有一點紅酒調的楓糖紅棕，能完美襯托亞洲人膚色，即使素顏或淡妝也不會顯得沒精神。這款髮色看似強烈，其實很顯氣質，加點瀏海與捲度變化後，立即變成浪漫少女感或性感魅惑風，整體造型質感大躍進，也因此成為韓星最熱愛的髮色之一，像是李聖經、韓藝瑟都曾以這髮色引起跟風潮。

▲楓糖紅棕色能有少女感，也能搭配捲度變得性感魅惑。（圖／翻攝IG@heybiblee、@han_ye_seul_）

＃又純又慾的初戀女神風深焙黑茶



一生一定要好好擁有一次的「人生髮色」黑茶色系再度回歸！想駕馭更廣泛的造型風格，可用這款初戀女神系的髮色開大絕。趨近於黑色的炭焙黑茶，能幫助襯出肌膚的白嫩透明感，又純又慾，可個性帥氣，又能高冷空靈，同時染後秀髮彷如黑色絲緞般，髮質看起來立刻變好好幾倍。像是BLACKPINK Jennie、「最美小三」韓韶禧（韓素希）、IU和李多熙都染過。

▲IU、Jennie、韓素希都換上深焙黑茶色。（圖／翻攝IG@dlwlrma、@jennierubyjane、@xeesoxee）



＃溫柔姐姐系的好人緣焦糖暖棕色



焦糖暖棕色就是自帶仙氣的溫柔姊姊髮型秘訣，像是最強男神收割機、「微笑女神」朴敏英的招牌髮色，就是這款有「好人緣色」之稱的焦糖暖棕！這款髮色較為低調，卻非常有提亮減齡效果，能幫助氣色升級、給人甜美明亮與溫暖的感覺，又不會讓人覺得過於銳利。同時非常不挑人、誰染都能駕馭，捲髮直髮都溫柔，不費吹灰之力就能讓整個人精緻度提升、好感度爆表，非常適合OL日常造型與不敢挑戰大膽顏色的女生。

▲焦糖暖棕色可說是韓劇女主角標配髮色。（圖／翻攝IG@rachel_mypark、@jessica.syj）



＃超顯白的精靈系混血感淺白金



帶灰的淺金、淡淡的奶茶白金、奶茶米色等白金色系，近年來人氣居高不下，能夠完美襯出五官與肌膚的明亮度，其實比想像中更好駕馭，這種可鹽可甜的高級感精靈系髮色，一染上混血少女感直線飆升，就算穿搭很簡約也能很有造型感，且走在路上回頭率超高。像是太妍、BLACKPINK Rose、Lisa和美妝達人Pony都換上這種髮色。

▲太妍、Rose、Lisa都換上精靈系白金髮色。（圖／翻攝IG@taeyeon_ss、@roses_are_rosie、@ponysmakeup、@lalalalisa_m）

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