成功脫單！搞懂3個「愛情心理學」，讓戀情百戰百勝

▲搞懂愛情心理學，讓戀情百戰百勝。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama，以下同）

編輯／Lily

好想談戀愛，其實成功脫單有秘訣，別總羨慕別人有好的另一半，要知道想要脫單絕對要靠吸引，那麼要如何進攻呢？活用心理學效應，幫助你正確吸引另一半，其實一點都不難！

#首因效應

雖然說外表並非全部，但是雙方第一次見面的印象，的確能決定接下來是否有進一步發展，也就是說光有內在不夠，外在也要幫你加分才是關鍵，或許外貌並不是非常出眾，但至少要給人整潔大方的俐落感，輸了第一印象就全盤皆輸，第一次約會適當的美化自己是必要的，別急著讓人太快認識真正的你。

#多看效應

愛情其實很奇妙，一見鍾情非常少數，但是身邊的確有這種日久生情的案例，也就是說靠多製造見面機會來增加好感。不少人研究戀愛心理，認為拉長彼此見面時間，能為感情加溫，其實增加雙方見面次數才是正解。想要成功脫單，建議利用首因效應打下基礎，再利用見面次數來增加感情。

#同質效應

什麼是同質效應呢？心理學發現，在人與人的相處之中，會無形的喜歡與自己相似的人，換句話說和自己相近的人相處，相處起來會更為愉快輕鬆，也就是說如果你想吸引對方，可以多多向對方展是你和他相似的地方，或是聊聊彼此生活中的經歷，都可會增加對你的好感度。

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