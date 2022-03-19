2022母親節必買「加大版」保養神品！蘭芝拋光水、Bobbi Brown淨妝油57折

▲在母親節檔期時推出明星商品限定加大版已成為不少品牌的「慣例」。（圖／翻攝品牌官網）

記者張毓容／綜合報導

每年最能讓女生瘋狂購物的母親節檔期即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2022母親節各品牌推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的愛用好物。

LANEIGE蘭芝



一直深受年輕女性喜愛的韓系美妝品牌LANEIGE蘭芝，今年母親節除了最低56折的各式優惠組，也按照慣例推出經典熱賣品的限定加大版，其中堪稱蘭芝代名詞、全球最受歡迎的香氛晚安面膜，每年母親節都會推出的超值大容量版，是鐵粉必搶的重點商品，價值NT$1,500的100ml限定大容量，相當於89折優惠。

▲LANEIGE 超能亮睡美人晚安面膜 大容量，100ml，優惠價NT$1,335。

除了經典睡眠面膜，一直默默熱賣、在美妝版擁有眾多好評的「超級莓果C煥顏精露EX」，今年也沒有缺席加大版，更以超狂的「double大容量」一次入組，推出「超級莓果C大容量雙霸組」，內含2瓶250ml加大版正貨，還附贈2盒「柔漾抛光二用化粧棉｣，正反兩面不同織紋可溫和去角質拋光，也可幫助滲透保濕，總價值NT$5,000，以7折價格就能打包回家。

▲LANEIGE 超級莓果C大容量雙霸組，250ml X 2，優惠價NT$3,500。

Bobbi Brown



Bobbi Brown今年母親節依舊超有誠意，不僅鐵粉最愛的冬蟲夏草家族、妝前神霜「維他命完美乳霜」和剛推出的新品「全方位奶油遮瑕筆/校色筆」都推出超殺特惠組，最低折扣來到56折，還為熱賣第一的超人氣「沁透茉莉淨妝油」推出限定大容量版組合。

▲Bobbi Brown 明星淨妝油超值重量組，特價NT$3,990。

卸妝界空空賞冠軍、被大讚「用過再也回不去」的沁透茉莉淨妝油，今年母親節推出首二限定的超狂囤貨組，內含400ml限定大容量版加上200ml＋常態正貨版200ml X 2，總價值NT$7,000，超狂57折優惠沒買到太可惜。

香緹卡



香緹卡今年年初特別為虎年推出「鑽石級面膜升級版 虎嘯生豐加大限定版」，將擁有「吃土也要買的面膜」、「神級熬夜面膜」、「最強爛臉救星」等稱號，被PTT網友、小紅書大熱推的香緹卡鑽石級面膜，換上全新限定包裝、推出加大容量的新年限定版。

這次母親節檔期，「鑽石級面膜升級版 虎嘯生豐加大限定版」再度限定回歸，比常態正裝多了25ml的加大版，原價NT$11,250，只要84折限定優惠價就能買到。

▲香緹卡 鑽石級面膜升級版 虎嘯生豐加大限定版，75ml，限定價NT$9,500。

「鑽石級面膜升級版 虎嘯生豐加大限定版」除了單賣，還搭配鑽石級精華液的推出優惠組。「鑽石全方位抗老組」內含鑽石級精華液升級版30ml＋鑽石級面膜升級版 虎嘯生豐限定版75ml＋五月玫瑰花妍極萃精華油4ml，價值NT$22,630，以82折優惠價就能獲得。

▲香緹卡 鑽石全方位抗老組，特價NT$18,500。

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