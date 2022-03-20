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安海瑟薇挑戰「半裸禮服」太大膽！　黑Bra外露＋高衩裙擺辣翻天

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記者王則絲／外電報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日為宣傳新戲頻繁亮相，幾乎每一套造型都很有看點、不斷引發話題，讓粉絲們都要來不及消化。日前安海瑟薇在首映發佈會上再次驚艷眾人，她穿著一襲「半裸禮服」現身，半邊鏤空的設計直接露出內搭黑Bra，超狂大膽性感的造型令人大開眼界。

▲安海瑟薇 。（圖／翻攝自IG）

▲安海瑟薇與傑瑞德雷托出席新戲首映活動。（圖／翻攝自IG@annehathaway）

安海瑟薇與男星傑瑞德雷托（Jared Leto）主演新劇《新創玩家》（WeCrashed）於Apple TV+正式上檔，日前於美國洛杉磯首映發佈會上，兩人親身出席活動紅毯。

▲安海瑟薇。（圖／達志影像）

▲安海瑟薇。（圖／達志影像）

▲安海瑟薇穿著DAVID KOMA半邊鏤空禮服驚豔眾人。（圖／達志影像）

比起先前的宣傳，安海瑟薇在當日可說是放了大絕，她選穿設計師品牌DAVID KOMA的冰心藍色禮服，從左肩一路延伸到右邊腰際的「半裸」鏤空設計，極度大膽且性感，讓安海瑟薇近日絕佳的體態展露無遺，露出內搭的黑Bra大器又盡顯女人味，加上側邊開至幾近腿根的高衩，更是將整體火辣指數推至破表，引來網友們一致盛讚：「美出新高度」、「身材好，穿什麼都好看」、「狀態好到爆！」、「這個顏色在她身上太美了，完美！」

另外，安海瑟薇以寶格麗珠寶點綴，提升高級氣場，並以AQUAZZURA的黑色尖頭高跟鞋高雅收尾，將比例拉得更美。傑瑞德雷托則是穿著GUCCI的波點合身西裝、喇叭褲，搭配蕾絲手套與搶眼的紅色皮跟鞋，穿出他獨有的復古中性時髦感，時尚駕馭力絲毫不輸給安海瑟薇。

►安海瑟薇災難「彩色點點裝」超難駕馭　網嘆：只有這臉才撐得起來！

►安海瑟薇「腰間挖空」曝零贅肉身材　驚人體態網直呼：好瘦！

關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathway, Jared Leto, DAVID KOMA

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