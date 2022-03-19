《華燈初上》楊祐寧穿「香奈兒女装」　竟撞衫Jennie

記者王蓁蓁 / 台北報導

Netflix人氣台劇《華燈初上》第三季開播！大家最想知道的「兇手」究竟是誰終於有答案了，近日以《華燈初上》刑警一角再度備受矚目的楊祐寧，這回攜手9m88登上《VOGUE》國際中文版，其中楊祐寧穿著香奈兒（CHANEL）淡紫色襯衫出鏡，不僅完美駕馭「女裝男穿」，更被眼尖網友發現同款襯衫Jennie早已在去年穿過，這場橫跨性別撞衫立馬引起熱議。

▲楊祐寧穿香奈兒登上《VOGUE》國際中文版。（圖 / VOGUE提供）

《華燈初上》正式迎來完結篇章，楊祐寧馬不停蹄為即將開播的新劇《接招吧！製作人》宣傳，並與同為主演的9m88登上《VOGUE》國際中文版，在陸續釋出的帥氣大片中，只見楊祐寧不斷換穿香奈兒經典斜紋軟呢服飾出鏡，其中不乏女性單品，像是紫色雙C Logo緹花襯衫，他以白色襯衫內搭打造多層次穿法，捲起的袖口更顯俐落，最後以白色百摺寬褲收尾，駕馭起女裝游刃有餘，整體優雅又不失Man味。

▲Jennie早在去年10月就穿上同款襯衫。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjan）

畫面曝光後便被眼尖網友發現，身為「人間香奈兒」的Jennie早在去年的10月，就以同款襯衫現身巴黎擺拍，她運用腰鍊點綴大玩下半身失蹤，惹火穿法視線令直逼腿根，辣翻一票粉絲，不同於楊祐寧以硬挺身材演繹，展現Man味十足的強烈風格，網友們紛紛熱議：「有顏值穿什麼都帥」、「楊祐寧完美駕馭女裝」、「時尚不分性別」、「各有千秋」。

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