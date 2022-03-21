朴敘俊曬「大長腿」輕鬆駕馭少女色　慵懶躺地炸出緊實手臂

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓男星朴敘俊演出《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》穩居一線男主角地位，身為CALVIN KLEIN JEANS品牌代言人的他，拍攝2022春夏系列形象照，只見他以中分濕髮出鏡，用顏值完美消化粉嫩顏色的Logo帽T，搭配牛仔短褲與白襪，一雙招牌大長腿簡直太誘人了，下秒換穿T恤炸出緊實手臂，粉絲們原地暴動狂按愛心加右鍵收藏。

每當跨界聯名的球鞋登場，朴敘俊總能搶先一步購入，是演藝圈知名鞋頭，更有多雙爆款熱門的「朴敘俊鞋」，看上朴敘俊的帶貨能力，CALVIN KLEIN JEANS再度邀他演繹2022春夏系列，他先是穿上一款粉色Logo帽T，挺拔身材駕馭起少女配色照樣游刃有餘，下半身則是以牛仔短褲、白襪，展現青澀的大男孩氛圍，他隨興在椅子上擺拍，下秒雙腿姿意向前伸的畫面，一雙誘人大長腿簡直太吸引眼球！

緊接著換上簡單的黑、白T恤，搭配牛仔長褲依舊展現了絕佳的身材比例，即便是寬鬆的T恤穿搭，照樣能看出壯碩體態，緊實的雙臂肌肉順勢從袖子炸出，只見其中一張照片，他躺在地板上慵懶閉眼，枕在頭下的手臂現出誘人肌肉線條，令粉絲們口水直流，好想一頭枕上去躺在他的身側，「『陪睡』我可以」、「這必須收藏」、「簡單穿也好帥」。

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