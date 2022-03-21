fb ig video ETtoday search mobile

朴敘俊曬「大長腿」輕鬆駕馭少女色　慵懶躺地炸出緊實手臂

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓男星朴敘俊演出《金秘書為何那樣》、《梨泰院Class》穩居一線男主角地位，身為CALVIN KLEIN JEANS品牌代言人的他，拍攝2022春夏系列形象照，只見他以中分濕髮出鏡，用顏值完美消化粉嫩顏色的Logo帽T，搭配牛仔短褲與白襪，一雙招牌大長腿簡直太誘人了，下秒換穿T恤炸出緊實手臂，粉絲們原地暴動狂按愛心加右鍵收藏。

每當跨界聯名的球鞋登場，朴敘俊總能搶先一步購入，是演藝圈知名鞋頭，更有多雙爆款熱門的「朴敘俊鞋」，看上朴敘俊的帶貨能力，CALVIN KLEIN JEANS再度邀他演繹2022春夏系列，他先是穿上一款粉色Logo帽T，挺拔身材駕馭起少女配色照樣游刃有餘，下半身則是以牛仔短褲、白襪，展現青澀的大男孩氛圍，他隨興在椅子上擺拍，下秒雙腿姿意向前伸的畫面，一雙誘人大長腿簡直太吸引眼球！

緊接著換上簡單的黑、白T恤，搭配牛仔長褲依舊展現了絕佳的身材比例，即便是寬鬆的T恤穿搭，照樣能看出壯碩體態，緊實的雙臂肌肉順勢從袖子炸出，只見其中一張照片，他躺在地板上慵懶閉眼，枕在頭下的手臂現出誘人肌肉線條，令粉絲們口水直流，好想一頭枕上去躺在他的身側，「『陪睡』我可以」、「這必須收藏」、「簡單穿也好帥」。

►小松菜奈老公別看！細肩、低胸被坂口健太郎環抱　網暴動：太配了

►Jisoo罕見失誤！穿綁帶鞋被顯腿粗　下秒「外套內沒穿」扳回一城

 

關鍵字：

朴敘俊, Calvin Klein Jeans, CK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

肥肚、小腹好難瘦？營養師曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

肥肚、小腹好難瘦？營養師曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

秋葵也入榜！營養師點名8款「消小腹蔬菜」，瘦肚超有感

秋葵也入榜！營養師點名8款「消小腹蔬菜」，瘦肚超有感

翻舊帳是大忌 ！情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好 看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷 安海瑟薇挑戰「半裸禮服」太大膽！　黑Bra外露＋高衩裙襬辣翻天 要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質 網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物 護膚還能吃Lady M！全台最美頂級SPA「東森麗格薈」　連貴婦都搶約 IU「頸肩挖空」綁脖洋裝辣翻！　下秒學院風逆齡回春甜爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面