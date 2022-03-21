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Jisoo挖洞禮服登封！加碼「外套裡面空蕩蕩」　近看卻讓人好失望

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國人氣女團BLACKPINK每位成員皆各自獨攬精品代言，時尚資源相當豐富，Jisoo日前才剛登上韓版《VOGUE》雜誌，緊接著又再度釋出為日本《BAZZAR》拍攝的封面，同樣以多套DIOR服飾亮相，完美盡責品牌代言人身份，一套挖洞白色禮服遊走優雅與性感，另外幾套套裝上身更是看似裡面「空蕩蕩」，不過近看會發現原來全是膚色內襯，驚艷之餘難免有點小小失望。

韓女團BLACKPINK時尚資源一向豐富，身為DIOR全球品牌大使的Jisoo，才剛飛往巴黎看秀不久，接連又釋出為韓版《VOGUE》、日本《BAZZAR》雜誌拍攝的大片，她先是穿著一套DIOR 2022春夏的小黑洋裝出鏡，白色滾邊彰顯氣質，削肩設計則大方秀出直角肩，搭配公主半頭，運用大大的蝴蝶結點綴，完全不負「人間DIOR」之稱，輕鬆展現甜美優雅氣質。

接著Jisoo換穿一襲典雅的全白禮服，加上清新的粉嫩妝容，仙女氣息爆棚，只見她以環抱姿勢蹲坐在角落擺拍，側邊挖洞設計驚艷全場，但一細看會發現，其實內裡有膚色襯墊 ; 下一套牛仔、與西裝套裝，Jisoo也同樣以膚色內襯作為搭配，其中一個畫面她用手抓胸前外套布料擺拍，不近看還以為她「外套裡面沒穿」，整組照片依舊環繞著優雅氛圍為主，不過迷你裙還是讓她傲人長腿展露無遺。

► Jisoo罕見失誤！穿綁帶鞋被顯腿粗　下秒「外套內沒穿」扳回一城

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關鍵字：

Jisoo, DIOR, 雜誌

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