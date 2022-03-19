大S歐巴老公穿千元潮裝做PCR　聯名鞋意外親民

▲具俊曄一身休閒前往做檢疫期滿前的PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／台北報導

52歲韓團「酷龍」成員具俊曄靠電話熱線追回45歲舊愛大S（徐熙媛），3月8日兩人宣布結婚轟動演藝圈，隔天他旋即搭上飛機來台進行隔離，想早日見到嬌妻。今上午他搭上防疫專車，前往進行檢疫期滿前的PCR篩檢，在鏡頭前展現他不老的潮流型男穿搭，從上衣到鞋子全是千元價位的日系品牌或聯名款。

▲具俊曄身穿日本品牌MISTERGENTLEMAN衛衣，搭配Crocs × BEAMS聯名鞋。（圖／記者李毓康攝）

具俊曄今走出防疫旅館瀚寓酒店，見到大批媒體守候，他揮手打招呼，聽到媒體恭喜他與大S結婚，也以韓文說「謝謝」，親切作風一如他的「工裝」造型，不見得是動輒十多萬元的精品品牌，數千元的單品依然能穿搭出個人風格。

▲具俊曄穿的日本品牌MISTERGENTLEMAN灰色衛衣，約4,200元。（圖／翻攝日本樂天官網）

今具俊曄內搭長白T恤，外罩成立於2012年的日本品牌 MISTERGENTLEMAN要價約4,200元的灰色衛衣，搭配灰色的寬鬆棉褲，一派休閒，而他所穿的親民價位鞋子為日本品牌BEAMS與美國休閒鞋Crocs聯名的軍綠色鞋款，設計發想自戶外與軍事服飾，因此為鞋款加上儲存功能及鞋面上的MOLLE織帶設計，配有一個擁有扣蓋功能的可拆卸口袋，可根據自身喜好佩戴或拆下，具俊曄經常穿花俏襪搭配此價位不到3,000元的款鞋，印證52歲的歐巴依然很時髦。

▲具俊曄熱愛多層次的寬鬆服裝，常穿Crocs × BEAMS聯名鞋。（圖／翻攝djkoo IG）





▲具俊曄穿的Crocs × BEAMS軍綠色聯名鞋，2,860元。（圖／翻攝BEAMS官網）

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