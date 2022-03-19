文青風德國錶看不膩　7萬擁自製機芯

▲NOMOS Orion 33女錶，70,400元。（圖／NOMOS提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國製錶重鎮Glashutte匯集朗格（A.Lange & Sohne）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）等高級品牌外，以純粹實用導向、重現包浩斯美學的NOMOS亦在此興起，1990年以來堅持腕錶95％的零件與組裝均在德國製，並持續以清新風格吸引錶迷，旗下可配成對錶的Orion 38mm男錶與33mm女錶即為「少即是多」的最佳代表。

▲NOMOS Orion系列可組成對錶，錶徑33mm女錶（左）70,400元，38mm男錶78,400元。

NOMOS Orion系列38mm與33mm錶款維持一貫的簡潔面盤設計，前者以銀白面盤搭配金色時標與指針，搭配炭黑色絨面皮錶帶；33mm女錶則為金色面盤對比亮銀色時標與指針，配上象灰色絨面皮錶帶更為出色，6時位置顯示小秒盤顯得雅致，內載品牌第一枚自製Alpha機芯，由裡而外都展現一絲不苟的德國精神。

▲NOMOS Orion系列腕錶搭載品牌第一款自製Alpha機芯。



瑞士機械錶品牌ORIS小秒針錶則流露典雅又復古的氣息，為讓飛行員好操作的大錶冠設計Big Crown系列，推出搭載自製機芯Calibre 403的Big Crown Calibre 403指針式日曆錶，6時位置為小秒盤，而紅色指針指示最外圈的日期，功能一目了然。

▲ORIS Big Crown Calibre 403指針式日曆錶，98,000元。（圖／ORIS提供，以下同）

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