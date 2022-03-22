說．流行／從「抄襲」到與精品聯名！Hender Scheme皮革鞋用時間上色更值錢

▲日本手工皮革職人品牌Hender Scheme從「模仿起家」到與精品聯名。（圖／翻攝自品牌IG）

記者鮑璿安／專題報導

「抄襲」和「致敬」很難簡單用言語區隔，但要改造經典到極致，日本手工皮革職人品牌Hender Scheme 應該是強者級別了，最開始主理人柏崎亮將各大品牌NIKE、NB經典鞋款以原色植鞣皮革重新演繹，讓一雙鞋少了Logo卻越穿越值錢，隨著時間洗禮出皮革的專屬色澤，甚至還吸引到精品TOD’S找上門尋求合作。





▲Hender Scheme 由主理人柏崎亮（Ryo Kashiwazaki）於2010年創立。（圖／翻攝自品牌IG）

Hender Scheme創立於2010年，主理人柏崎亮（Ryo Kashiwazaki）當初對手工製鞋產生極大興趣，他認為比起市售統一使用機器製造出的鞋款，透過拼接、縫製的手工皮革更有溫度。Hender Scheme主打不分性別的產品，渴望用鞋款來消除性別差異，這也是品牌名稱Hender Scheme的由來之一，將 「Gender」 改為「Hender」，少了性別的不同，多了手間溫度。

因為Hender Scheme鞋款是使用原始的植鞣皮革製成，透過縫紉、切割一系列手工流程，很費時費工同時數量有限，但隨之吸引了大批時尚迷。因為這雙鞋無疑是時間的產物，會隨長久以來的穿著方式，而讓皮革洗禮出現新的色澤痕跡，從卡其色變成古銅色，每一瞬都在演變。

▲各大經典品牌的鞋，Hender Scheme全都用原色植鞣皮革重新演繹。（圖／翻攝自品牌IG）

Hender Scheme最引人津津樂道的莫過於旗下的「Hommage Collection致敬系列」，將大家熟悉的經典運動鞋款以傳統的工藝演繹，只留下鞋款的輪廓，標誌性Logo全都捨棄，取而代之是原色植鞣皮革，包括Air Jordan IV、New Balance 1300都變成了「手工皮鞋」，看看你還認得出幾雙？

Hender Scheme的爆紅伴隨抄襲與致敬的質疑聲，不過完全不影響聯名合作找上門， adidas Originals 曾與Hender Scheme共同重演NMD、Superstar等經典鞋控，賦予運動鞋全新魅力。甚至知名豆豆鞋義大利品牌TOD’S也在去年（2021年）與Hender Scheme攜手「T Factory Project」計劃，以loafers 加入粗大圓潤的顆粒結構大底，讓世人見證Hender Scheme跨足精品的精彩時刻。