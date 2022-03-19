Lisa蜜大腿搶鏡還不夠　近萬元「大腸圈」當手環成亮點

▲Lisa在巴黎時穿著CELINE針織衫，手腕上套著同品牌髮圈。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa是法國時尚品牌CELINE代言人，近日她分享在巴黎私人時光的照片，身穿CELINE學院風的針織衫配迷你裙露出蜜大腿吸睛外，手腕上還套著黑底白字的CELINE「大腸圈」，此髮圈是她日常生活最常使用的髮飾之一，不僅可隨意紮起頭髮，還可當手環裝飾。

▲Lisa的CELINE金色黃銅及黝黑色真絲SCRUNCHY CELINE RAYURE髮圈（左），與相反配色款各9,700元。（圖／翻攝CELINE官網）

不過髮飾出自CELINE的設計，單價可不低，Lisa擁有的金色黃銅及黝黑色真絲SCRUNCHY CELINE RAYURE髮圈要價9,700元，相同款式還有多種圖紋可供選擇，當中黑與白的組合經典耐看，是她的必備款。

▲模特兒戴法國亞歷山卓小音符抓夾 4,600元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）



法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）以狂歡派對為主題的新作，從80年代巴黎最著名的夜總會Le Palace為靈感，創作一系列黑色為底但鉚釘、音符、字詞、水晶裝飾的髮飾，黑白對比相當吸睛。以小音符抓夾為例，無數的白色音符圖案猶如在黑色醋酸纖維底座上跳耀，流露活潑氣息，而星空概念的霧黑緞面髮箍上則綴滿銀白色水晶和金色小鉚釘，如銀河般閃耀，為整體造型增添亮點。

▲亞歷山卓星空絲綢寬髮箍，10,600元。

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