fb ig video ETtoday search mobile

Columbia高顏值防水裝備「凹豆」控隨時出發！長春花藍外套、彈力健走鞋向前衝

>

▲Columbia 。（圖／品牌提供）

▲Columbia 2022年春夏新品為隨時出發而做好準備 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

想要隨時出發旅行，入手一系列防水高性能、好看又好走的裝備絕對是重點，戶外品牌Columbia最新的長春花藍療癒配色「Hikebound防水外套」，以及搭載穩定支撐系統的「ESCAPE THRIVE防水超彈力健走鞋」，讓你從內而外為隨時出發做好準備！

▲Columbia 。（圖／品牌提供）

▲Columbia 。（圖／品牌提供）

▲ESCAPE THRIVE防水超彈力健走鞋，高筒NT$6,980；低筒NT$6,680 。（圖／品牌提供）

Columbia 2022年春夏的新品重點ESCAPE THRIVE防水超彈力健走鞋，性能與顏值都超高，不僅活潑的撞色效果男女通吃，加上彈力穩定支撐系統以及零滲透防水透氣設計，因此在戶外遊玩的同時，使用者也能穿著輕盈減少負擔。最貼心的小設計莫過於鞋款腳後跟藏有魔鬼氈，讓山友們能夠輕鬆攜帶掛在包包上。

▲Columbia 。（圖／品牌提供）

▲Hikebound防水外套這次推出女款限定新色PANTONE代表色長春花藍，NT$4280；男款NT$4,380 。（圖／品牌提供）

Columbia讓民眾在戶外也能有療癒裝扮，熱門品項Hikebound防水外套這次推出新色PANTONE代表色長春花藍，沉靜色系讓人一眼就愛上，同時兼具硬挺且具抗磨性材質；甚至還有多口袋可收納手機以及小物，讓人成功解放雙手。Columbia為了號召更多「凹豆」男女加入戶外運動的行列，3月31日前單筆消費滿NT$5,000即可成為會員，享有專屬回饋金、生日獨家折扣還有不定期會員活動。

更多商品資訊 請上Columbia全台門市https://reurl.cc/Wk9kQO

關鍵字：

Columbia , 2022, 春夏, Hikebound, ESCAPE THRIVE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

最會賺錢的星座TOP 5！比爾蓋茲上榜　第一名有遠見是笑到最後的贏家

不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色

不靠外表，容易被別人喜歡上的人　都有這4個相處特色

堅持起來！網揭7個「變美好習慣」，現在開始不算晚 52歲翹臀珍連體衣極致性感！　只遮一層「超透薄紗」長腿好逼人 G-SHOCK限量錶不到5千元入手　塗鴉錶帶象徵破曉曙光 情侶鞋爛大街改穿「這5雙」不易撞　米色系最夯、AF1低調秀恩愛 蔡依林姊見新型汽座「相見恨晚」　戴絕版「錶王」當時尚媽咪 Jennie、Jisoo都在戴「蝴蝶結髮飾」　綁馬尾、公主頭都方便又優雅 孫藝珍網狀背心「全透視」好害羞！「項鍊卡溝」性感尺度大開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面