Columbia高顏值防水裝備「凹豆」控隨時出發！長春花藍外套、彈力健走鞋向前衝





▲Columbia 2022年春夏新品為隨時出發而做好準備 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

想要隨時出發旅行，入手一系列防水高性能、好看又好走的裝備絕對是重點，戶外品牌Columbia最新的長春花藍療癒配色「Hikebound防水外套」，以及搭載穩定支撐系統的「ESCAPE THRIVE防水超彈力健走鞋」，讓你從內而外為隨時出發做好準備！





▲ESCAPE THRIVE防水超彈力健走鞋，高筒NT$6,980；低筒NT$6,680 。（圖／品牌提供）



Columbia 2022年春夏的新品重點ESCAPE THRIVE防水超彈力健走鞋，性能與顏值都超高，不僅活潑的撞色效果男女通吃，加上彈力穩定支撐系統以及零滲透防水透氣設計，因此在戶外遊玩的同時，使用者也能穿著輕盈減少負擔。最貼心的小設計莫過於鞋款腳後跟藏有魔鬼氈，讓山友們能夠輕鬆攜帶掛在包包上。

▲Hikebound防水外套這次推出女款限定新色PANTONE代表色長春花藍，NT$4280；男款NT$4,380 。（圖／品牌提供）

Columbia讓民眾在戶外也能有療癒裝扮，熱門品項Hikebound防水外套這次推出新色PANTONE代表色長春花藍，沉靜色系讓人一眼就愛上，同時兼具硬挺且具抗磨性材質；甚至還有多口袋可收納手機以及小物，讓人成功解放雙手。Columbia為了號召更多「凹豆」男女加入戶外運動的行列，3月31日前單筆消費滿NT$5,000即可成為會員，享有專屬回饋金、生日獨家折扣還有不定期會員活動。

更多商品資訊 請上Columbia全台門市https://reurl.cc/Wk9kQO