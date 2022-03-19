潛水錶伴探險者勇闖冰洋　強悍機芯搭白面盤內外兼具

▲Bell & Ross BR 03-92 Diver White潛水錶，與專業潛水員一起探索寒冰水世界。（圖／Bell & Ross提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Bell & Ross不僅專精於飛行錶，也積極探索極地冰洋，今年首發錶款BR 03-92 Diver White潛水錶，以精鋼錶殼配白色面盤的嶄新設計亮相，發想自冰封水世界的純淨色調，而為伴隨專業潛水員勇闖冰洋，此防水300米錶款裝配可抵禦低溫惡劣環境的BR-CAL 302自動機芯，符合瑞士製錶業界對潛水錶定下的嚴格標準外，也獲 ISO 6425 國際認可標準。

▲Bell & Ross BR 03-92 Diver White潛水錶，123,200元。

市面上潛水錶多以圓形為主，Bell & Ross BR 03-92 Diver White潛水錶，保留從戰鬥機儀表板取材的經典方形樣貌，配上呼應冰世界的蛋白銀色啞面錶盤，指針及數字時標都經Superluminova夜光物料處理，在黑暗中能輕易判別資訊；而為達到絕佳防水，旋入式錶冠加上橡膠提高防水性能，並配備錶冠護橋防撞，確保佩戴者在潛水時的安全。

▲Seiko 1970年現代詮釋款以日本知名探險家植村直己遠征時所戴的腕錶為藍本，並注入全新冰川概念。

Seiko潛水錶則於1960年代和1970年代被探險家和極地研究人員選擇佩戴至南、北極地探險，可靠耐用的形象深植人心。今年Seiko Prospex系列以3款指標性潛水錶為藍本，推出3款現代詮釋版「Save the Ocean」腕錶，每一只錶的面盤色調讓人聯想到深藍色到白色不同漸層色調的冰川、海洋景致，均搭載6R35機械機芯，具70小時動力儲存，並升級至防水200米。

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