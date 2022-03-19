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網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲笑點最低星座Top 4  。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

不知道大家有沒有感覺，身邊的一些朋友笑點低到爆，隨時都在「哈哈哈」，常常能聽見他毫無形象的大笑，也不知道是天生愛笑，又或者是在職業假笑，以下就公開「笑點超低」的4大星座，有了他們不怕冷場！

Top 4 雙子座

俗話說「愛笑的人運氣不會差」，這句話用在雙子身上再適合不過了！天生就愛笑的他們，只要朋友丟出一句話，就會習慣笑出聲來表示捧場，給人很好相處的印象，其實他們的腦迴路非常獨特，所以一般的笑話不見得能夠理解，卻還是願意用「笑」去過生活，所以有雙子的朋友也算是好事一件。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 巨蟹座

巨蟹座屬於笑點和哭點都十分低的星座，因為內心柔軟細膩的他們，很容易把自己投射到事件中，而且眾所周知，是心中小劇場很豐富的星座，常常自己想著一些天馬行空的事情，就突然在公共場合笑出聲音，當然這種糗事不能被其他人發現，所以大家才會覺得巨蟹一直在傻笑，笑點很低。

Top 2 牡羊座

牡羊座毫無疑問是樂天派的星座，如果能夠笑，為什麼要沮喪著一張臉呢？並且常常在團體中擔任開心果的角色，對一切新鮮事充滿了好奇心，什麼都想聽、想嘗試，於是也常常鬧出一堆笑話。其實這也代表著牡羊內心像一個孩子，童真就是他們的最大優點。

Top 1 射手座

射手座是出了名及時行樂，並且不會被困境所牽絆，哪怕有不開心的事情，也會告訴自己「馬上就過了」。射手希望只要一大群人在一起的時候，就要時時刻刻保持開心，所以如果有任何一個朋友鬧脾氣，他們就會很無奈，同時用自己的笑意去感化身邊的人，絕對是最愛笑的星座。

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關鍵字：

星座, 運勢, 笑點, 雙子座, 巨蟹座, 牡羊座, 射手座

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