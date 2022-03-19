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「不愛拍照的人」藏4個加分魅力！　往往是隱藏版帥哥美女

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記者鮑璿安 ／台北報導

在這個社群打卡時代，不乏一部分人屬於走到哪拍到哪，卻也產生極其反差的另一群人，那就是超級不愛拍照，覺得打卡很多餘或是懶得自拍，如果這是你的心聲，那麼看看以下特質中了幾條。

▲拍照。（圖／翻攝自unsplash）

▲ 「不愛拍照的人」藏有加分特質 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

1.不愛拍照卻樂意幫他人拍

不愛拍照的人多數原因其實是懶得幫自己拍，但是一旦他人要求，就會盡力幫對方拍出滿意的照片，而且是非常細心、耐心的去思考對方要什麼樣的照片，絕不是敷衍了事，因為他們總會覺得，既然拍就要滿意，不然別浪費時間在這件事上。

2.個性隨興不耽誤他人時間

其實不愛拍照的你，早就看破了社群上虛假的照片，認為只要周圍熟悉的朋友了解自己就夠了，所以不需要多餘的照片去表達，然而這類型人大多都非常好相處，比方旅行中適當拍照即可，絕不會耽誤團體時間，也會考慮到他人想去的景點，不會為了拍照非要跑到一個不順路的地方。

▲拍照。（圖／翻攝自unsplash）

3.真正享受自己的生活

雖然拍照是記錄生活的一部分，不過過度打卡的時候，就會發現很多時候相機先看、先吃的生活形態，往往錯過了許多一秒即逝的風景，那麼不愛拍照的人，選擇用眼睛記錄生活，反而在快速的時代下找到了慢生活的步調，才是真正享受。

4.往往是隱藏版美女

許多不愛拍照的人，其實是生活中的隱藏版美女，因為很少用時下流行的美顏相機，也很少花時間去修圖，覺得再怎麼修，現實生活還不是要面對大家，不想只活在相機中的你，本人比照片美多了。

關鍵字：

拍照, 打卡, IG

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