護膚還能吃Lady M！全台最美頂級SPA「東森麗格薈」　連貴婦都搶約

▲「東森自然美麗格薈生技美學中心」今年3月剛開幕。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

想犒賞自己，不一定要買包買鞋，來享受一次貴婦級美容療程，不僅能讓自己變美，連全身心都跟著療癒放鬆。而說到頂級SPA，就不得不提東森自然美今年3月剛開幕、斥資10億在台中打造的奢華旗艦館「東森自然美麗格薈生技美學中心」，從外觀設計、內部空間裝潢到SPA課程，全都是最高規格打造，加上細緻貼心的尊榮服務，讓人一去就愛上，還有不少人跨縣市搶預約，沒去過一次真的太可惜！

▲寬闊空間和奢華美感設計，讓人一踏入就感到放鬆。

深受許多名人、名媛喜愛的美容美體品牌東森自然美，為服務高級會員，特別於台中七期豪宅區打造全台最大旗艦店「東森自然美麗格薈生技美學中心」，3層樓共600坪超大空間。不僅鄰近台中百貨商圈、五星級飯店與公園綠地，更請來五星級豪宅御用設計大師郭耀煌規劃設計，以高奢的法式名媛風結合英式古典細膩空間感，從大廳、休息區到美容SPA房，富有奢華美感的同時，又讓人感到舒心放鬆。

▲VIP SPA套房設有獨立衛浴，更配有美國五星威士汀飯店等級浴缸。



「東森自然美麗格薈生技美學中心」不僅將女生最愛的花朵元素運用在牆面佈景等裝潢設計，也運用在SPA房名稱上，像是玫瑰、薔薇、百合、小蒼蘭、玲蘭、紫薇等。其中設有2間VIP套房，超過10坪的大空間，設有雙人高級休息區及65吋電視，還配有美國五星威士汀飯店等級浴缸，能邊泡澡邊透過落地觀賞美景，不論是閨蜜、夫妻或帶媽媽一起來都很適合。

▲1對1專人服務50倍皮膚檢測，了解肌膚狀況更能選出適合自己的課程、產品。



除了奢華舒適的空間，尊榮細緻的服務也是一大亮點！一進門就有專屬迎賓服務，首先送上的特製化迎賓茶品，以華佗防疫茶搭配中藥材泡製，溫補、防疫同時養顏美容；還有1對1專人服務的50倍皮膚檢測，讓消費者了解自己當下肌膚狀態，能幫助挑選、定制合適的課程服務，更能在課程後清楚看到肌膚前後的改善對比。

SPA課程結束後，還能享用以華陀燕窩飲、自然美膠原緊緻美妍飲或自然美水漾超彈潤美白口服安瓶製作的手作甜品，也可選擇鮑魚牛肉麵、人蔘雞湯等頂級特色餐點，變美的同時也不怕餓肚子。

▲「東森自然美麗格薈」獨家推出升級版水光課程，共有6款客製化護理課程。

而在美容服務上，「東森自然美麗格薈生技美學中心」更將包含賈永婕等女星、名媛最愛的水光課程，獨家推出超強升級版「130分鐘NB-1水光系列護理」！這款被稱為「總裁御用尊榮臉部課程」的130分鐘NB-1水光系列護理，一次能滿足無痛式清粉刺、水光28天賦活新生及煥顏緊緻臉部輪廓等3種女生最在意的護膚需求，超完整的護理過程，一做完肌膚亮度、細緻度立刻有感。

全程依照個人膚質狀況，更會搭配不同美容液，共有抗皺提拉、潔皙淨白、細緻毛孔、亮采煥白、淨痘淨化和修護舒敏等多達6種的客製化水光護理課程。細緻完整的護理過程，不僅呵護肌膚，連身心都同時被療癒放鬆。



此外，東森自然美麗格薈也推出頂級專屬會員禮遇，會員生日當月預約專屬美顏或舒壓服務，除了免費獲得自然美精心準備的生日好禮與專屬優惠，黑卡會員更可享有Lady M生日蛋糕；東森自然美麗格薈更特別聘請花藝老師，不定期開辦花藝插花與繪畫手作藝術課程，於預約美顏或舒壓服務之前，可提早前來享受獨家專屬藝術活動。