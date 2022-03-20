肌膚乾燥老5歲！春季「保濕神品」，讓底妝服貼自帶光

▲想要妝感清透，保濕功夫一定要做足。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣候漸漸轉暖，正是適合與三五好友、家人情侶一起出外踏青的好日子。然而忽冷忽熱不穩定的氣候與濕度，總讓皮膚容易出現乾燥脫皮、過敏脫屑的狀況，使得上妝肌膚粗糙顯得斑駁，這時更要把保濕做好，《ET FASHION》盤點春季保濕新品，一起來看看！

當肌膚缺水脫屑，使得底妝產品難以有效地與肌膚融合，進而影響後續妝容的呈現。面對如此變化多端的氣候，保持皮膚的濕潤度是非常重要的，只有當含水量充足、肌膚狀況穩定，上妝後妝感才會漂亮服貼。

▲Sukin 72hrs超保濕濃縮精華液，30ml，899元。

萃取海藻內豐富的褐藻醣膠與多醣體，能夠穩定肌膚，舒緩因為換季所造成的不適。玻尿酸能幫助肌膚留住水分，還有提煉自玉米的複合物，協助水分結合角蛋白，讓肌膚能夠深度滋養保濕。

▲DermaAngel 益菌生保濕調理精華水，200ml，520元。

不添加酒精、香料、色素等成分，添加南非復活草萃取，立即注入豐沛水能量，喚醒疲憊乾燥肌膚，微稠類精華質地，一抹瞬間吸收，幫助潤濕角質，引導後續保養成分滲透。

▲CLARINS 保濕定妝噴霧-好運桃花限定版，50ml，1,050元。

兼顧定妝與保濕雙重功能，以有機蘆薈萃取打造保濕舒緩配方，加上植萃配方打造的抗汙染複合素，完妝後輕噴，充足保濕與八小時定妝一次到位，達到不脫妝、不泛油的防護效果。

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