fb ig video ETtoday search mobile

肌膚乾燥老5歲！春季「保濕神品」，讓底妝服貼自帶光

>

▲▼保濕盤點。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲想要妝感清透，保濕功夫一定要做足。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

氣候漸漸轉暖，正是適合與三五好友、家人情侶一起出外踏青的好日子。然而忽冷忽熱不穩定的氣候與濕度，總讓皮膚容易出現乾燥脫皮、過敏脫屑的狀況，使得上妝肌膚粗糙顯得斑駁，這時更要把保濕做好，《ET FASHION》盤點春季保濕新品，一起來看看！

當肌膚缺水脫屑，使得底妝產品難以有效地與肌膚融合，進而影響後續妝容的呈現。面對如此變化多端的氣候，保持皮膚的濕潤度是非常重要的，只有當含水量充足、肌膚狀況穩定，上妝後妝感才會漂亮服貼。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲Sukin 72hrs超保濕濃縮精華液，30ml，899元。

萃取海藻內豐富的褐藻醣膠與多醣體，能夠穩定肌膚，舒緩因為換季所造成的不適。玻尿酸能幫助肌膚留住水分，還有提煉自玉米的複合物，協助水分結合角蛋白，讓肌膚能夠深度滋養保濕。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲DermaAngel 益菌生保濕調理精華水，200ml，520元。

不添加酒精、香料、色素等成分，添加南非復活草萃取，立即注入豐沛水能量，喚醒疲憊乾燥肌膚，微稠類精華質地，一抹瞬間吸收，幫助潤濕角質，引導後續保養成分滲透。

▲▼保濕盤點。（圖／品牌提供）

▲CLARINS 保濕定妝噴霧-好運桃花限定版，50ml，1,050元。

兼顧定妝與保濕雙重功能，以有機蘆薈萃取打造保濕舒緩配方，加上植萃配方打造的抗汙染複合素，完妝後輕噴，充足保濕與八小時定妝一次到位，達到不脫妝、不泛油的防護效果。

►許光漢傳授噴香水「最性感部位」，擁抱對方就能聞得到

►這波聯名美妝快跟上！心機彩粧推手鍊禮盒、鬼滅之刃唇膏來了

關鍵字：

保濕, 盤點, 春季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物

網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物

忘東忘西記憶力差很有感　4個讓大腦更靈活的好習慣

忘東忘西記憶力差很有感　4個讓大腦更靈活的好習慣

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷

小米手環1590元→990元　續航更提升、24小時心率檢測 要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質 安海瑟薇挑戰「半裸禮服」太大膽！　黑Bra外露＋高衩裙擺辣翻天 顏值再高也沒用！心理學家揭秘5個讓你「一直單身」的原因 高圓圓中空裝洩驚人凍齡狀態　蠻腰曲線、逆天瘦腿全網狂讚 IU「頸肩挖空」綁脖洋裝辣翻！　下秒學院風逆齡回春甜爆 日本小測驗「選擇一條跑步路徑」　看出專屬你「磨練美感」的方法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面