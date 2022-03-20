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秋葵也入榜！營養師點名8款「消小腹蔬菜」，瘦肚超有感

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▲▼營養師點名8款「瘦小腹蔬菜。（圖／Unsplash）

▲多吃蔬菜攝取纖維質，有助腸胃蠕動。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人外食多，若是把每日飲食一字排開，便可發現嚴重缺乏纖維，使得排便卡卡、小腹大，惡性循環之下，想要瘦身更是難上加難，營養師朱瑞君在臉書專頁點名「8款蔬菜」多吃對健康有益，平坦小腹超有感。

#苦瓜

內含豐富維他C，可幫助腸道代謝消化，而苦瓜纖維有助於消化食物，刺激腸道蠕動，解決便祕困擾，苦瓜中的苦瓜素，可以幫助體內的糖分分解，有降血糖的效用。

▲▼營養師點名8款「瘦小腹蔬菜。（圖／Unsplash）

#菠菜

菠菜含有大量的植物粗纖維，具有促進腸道蠕動的作用，幫助排便，同時也能促進胰腺分泌，對於消化很有幫助。

#香菇

香菇有「蔬菜牛排」的美稱，營養價值十分高，內含黏液蛋白成分中含有豐富的多醣體，對腸胃有保護作用，同時可並刺激腸胃蠕動，預防便祕找上門。

▲▼營養師點名8款「瘦小腹蔬菜。（圖／Unsplash）

#紅蘿蔔

紅蘿蔔含有豐富維生素，能增強人體免疫力，且內含礦物質能幫助淨化腸胃，排出體內的毒素。

#蓮藕

蓮藕內含膳食纖維，其中纖維質能幫助吸著水分，進一步能增加糞便含水量、軟化糞便，使排便更為順暢。

▲▼營養師點名8款「瘦小腹蔬菜。（圖／Unsplash）

#海帶

海帶中豐富的膳食纖維，能幫助吸收腸道中毒素，同時促進腸胃蠕動，其中不飽和脂肪酸，更能清除多餘膽固醇。

#毛豆

毛豆含有蛋白質和膳食纖維，不只能幫助提升飽足感，還可增加糞便體積、刺激腸胃蠕動。

▲▼營養師點名8款「瘦小腹蔬菜。（圖／Unsplash）

#秋葵

秋葵含多種可溶性纖維，能幫助濕潤軟化大便，淨化體內毒素，更有養顏美容的效果。

►營養師曝減重不復胖「211餐盤法」，讓你吃得飽又超營養

關鍵字：

瘦小腹, 平肚, 蔬菜

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