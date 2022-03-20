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翻舊帳是大忌 ！情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好

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▲▼情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲情侶吵架有訣竅，掌握以下5點是關鍵。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

編輯／Lily

總羨慕別的情侶，越吵感情越好，但每次自己和另一半溝通，每幾句就吵起來，消耗愛情讓人心好累，如何把吵架變成溝通，讓感情更勝一次樓呢？掌握以下5個原則，讓你們越吵越離不開。

#情緒發洩完再溝通

研究指出9成情侶吵架，吵的都是情緒而非事件本身，所以當情緒來時，記得先閉嘴一分鐘，把那些難聽話先放在心裡，若真的憋不住，就打開手機把想要說的寫下來，給自己一點緩衝時間，先冷靜再溝通，傷害就能少一半。

▲▼情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#不要無限上綱

吵架的時候，務必要就事論事，溝通重點就好，千萬不要東扯西扯，像顆定時炸彈般沒完沒了，若只是希望對方重視你，只要講清楚點到為止，別疑神疑鬼，甚至猜測對方是否愛上別人，這樣永遠吵不完，
只會消耗感情。

#不要指責抱怨

如果把吵架當成正面溝通，第一步就是別用指責抱怨語氣，聰明的人可以先表達理解，代表你對他一部份的認可，但某些部份仍要求他能更好，懂得說話的藝術，能讓事情變得更簡單。

▲▼情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#吵架不求贏

吵架溝通是為了解決問題，並不是要傷害感情，所以講的每句話都要斟酌，別失了分寸，即便吵贏了又有什麼用，感情也在一次次爭吵中消磨殆盡。

#別舊事重提

吵架了也溝通了，事情過了就讓它過去，即便情緒還在，也盡量不要再提，再拿出來說，即便你站得住腳，但仍是傷感情，既然決定繼續，就牽起手一起往前邁進，別再舊事重提。

►成功脫單！搞懂3個「愛情心理學」，讓戀情百戰百勝

關鍵字：

情侶, 戀愛, 吵架, 秘訣, 技巧

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