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星．變美／46歲林心如「美貌身材」多年不變，飲食菜單全公開

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▲▼林心如菜單。（圖／翻攝自林心如ig）

▲林心如很重視早餐，常在IG上分享飲食菜單。（圖／翻攝自IG/loveruby_official，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

《華燈初上》第三季開播，眾人目光還是移不開飾演Rose媽媽的林心如，今年46歲的她一直是美貌擔當，凍齡外貌經常降齡演出角色，毫無違和感，除了天生的好基因，後天維持的努力，更值得愛美女生好好學習。

林心如近來曾在公開場合分享，目前身材比《華燈》時，更為纖細，除了日常注意飲食外，也會留意觀察身材變化，只要覺得變胖，就搭配運動來調整，讓自己身材沒有走樣的機會。

為了維持身材，她咬了牙運動，就像她曾在自己分享的運動影片對自己喊話：「要吃就要動，不吃也要動，咬著牙飆著汗，讓自己撐完最後一分鐘，身體輕鬆，心裡也清爽了」。

飲食方面遵循「清淡原則」，她不會刻意刻意挨餓，而是挑對食物、清淡調味才能讓瘦身更上一層樓，像是攝取好的澱粉和蛋白質，蔬菜水果攝取充足，才能給身體需要的營養。

她的瘦身飲食採取少量多餐，她減重時一天會吃到四餐，只有早餐或中餐攝取澱粉，其他三餐皆以蛋白質和蔬菜水果為主，吃對東西即便不挨餓，甩肉仍是非常有感。

除了吃以外，水更是要喝足量，搭配黑豆水、紅豆水、紅棗水交替喝，水量喝足能加速體內新陳代謝，體內毒素排出，不僅瘦了，連肌膚狀況也變好了。

關鍵字：

林心如, 美貌, 凍齡, 飲食, 菜單

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