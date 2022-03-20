把身體「醃」入味！心機女孩的自帶體香法　男人輕鬆上鉤

記者李薇／綜合報導

想讓身體散發自然的香味，不用噴香水也可以輕鬆達到，以下就分享讓身體「醃」入味的方法，香氣可以持久，同時又不會有明顯的香水味道，但卻散發出細緻的香調，絕對是心機女孩必學的絕招。

1.使用同款香調沐浴乳

想要讓自己的身體散發出迷人的香氣，就要從洗澡開始，先讓自己的身體擁有沐浴過後的香氣，隱隱約約的淡雅氣息，絕對可以迷惑一大堆男人。

2.使用同款香調乳液

在洗完澡之後，身體還有一點點半濕潤的狀態下，就可以使用身體乳，幫助肌膚保濕滋潤的同時，也可以讓身體散發出細緻的香味，完全不是香水那種比較強烈的味道，而是淡雅的體香感。

3.出門前噴上握同款香調香水

基本上完成上述步驟，身體就已經擁有迷人的味道，但如果想要讓香味更持久，可以在身體噴灑香水，加強味道的持久性，打造出完美的香香狀態。

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