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把身體「醃」入味！心機女孩的自帶體香法　男人輕鬆上鉤

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記者李薇／綜合報導

想讓身體散發自然的香味，不用噴香水也可以輕鬆達到，以下就分享讓身體「醃」入味的方法，香氣可以持久，同時又不會有明顯的香水味道，但卻散發出細緻的香調，絕對是心機女孩必學的絕招。

▲香水,身體乳,乳霜,保養,嬌蘭,Dr.Cink,L:A BRUKET,寶拉珍選。（圖／品牌提供）

1.使用同款香調沐浴乳

想要讓自己的身體散發出迷人的香氣，就要從洗澡開始，先讓自己的身體擁有沐浴過後的香氣，隱隱約約的淡雅氣息，絕對可以迷惑一大堆男人。

▲香水,身體乳,乳霜,保養,嬌蘭,Dr.Cink,L:A BRUKET,寶拉珍選。（圖／品牌提供）

2.使用同款香調乳液

在洗完澡之後，身體還有一點點半濕潤的狀態下，就可以使用身體乳，幫助肌膚保濕滋潤的同時，也可以讓身體散發出細緻的香味，完全不是香水那種比較強烈的味道，而是淡雅的體香感。

▲香水,身體乳,乳霜,保養,嬌蘭,Dr.Cink,L:A BRUKET,寶拉珍選。（圖／品牌提供）

3.出門前噴上握同款香調香水

基本上完成上述步驟，身體就已經擁有迷人的味道，但如果想要讓香味更持久，可以在身體噴灑香水，加強味道的持久性，打造出完美的香香狀態。

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裡面添加法國烏埃尚島的純淨黑蜂蜂蜜、希臘伊卡里亞的神奇蜂蜜、芬蘭奧蘭的強效蜂蜜等成分，具有豐富的胺基酸以及多酚，可以幫助肌膚抵抗老化，而且一瓶就可以從臉用到腳，真的超級奢華，宛如貴婦級的享受。

Dr.Cink 再生緊膚花蜜身體精華霜，100mL、售價1,280元

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裡面添加三重蜂王：南法蜂膠蜜、麥盧卡蜂蜜與蜂王漿五胜肽，能夠幫助肌膚滋養潤澤，重現年輕緊緻的膚況，輕乳霜質地好吸收、潤澤度高，擦拭完立刻穿衣服也不感覺黏膩，一年四季使用都沒問題。

L:A BRUKET 225身體乳雲杉，240ml、售價1,350元

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蘊含高度滋養的椰子油、可可脂、乳木果油，以及良好保濕特性的蘆薈，給予全身肌膚足夠的保護、潤澤和鎮靜，調和萃取自雲杉與葡萄柚的有機精油，以清新、收斂的氣味，打造完美的護膚體驗。

寶拉珍選 2%水楊酸身體乳，210ml、售價1,220元

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  富含2%水楊酸，以溫和安全pH3.5-4有效去除角質，全面淨化毛孔、代謝老廢角質，加入抗氧化維他命E與綠茶萃取來提升肌膚防禦力，預防老化膚觸緊緻有彈性，輔以舒緩作用洋甘菊、柳蘭、香草萃取以安撫鎮定痘痘不適。

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香水, 身體乳, 乳霜, 保養, 嬌蘭, Dr.Cink, L:A BRUKET, 寶拉珍選

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