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讓男人魅力大爆發！狂吸妹子的4款「神級單品」絕對必備

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記者李薇／綜合報導

男性保養需求上升，開始變得注重儀表、關心自己的外在印象，已經是年輕男性追求的指標，以下就盤點4款男性保養單品，不但超級好用，更是清爽到夏天用也不會黏膩，而且香氣中性迷人，絕對要入手。

1.SHISEIDO 男人極致賦活霜，50ml、售價2500元

▲SHISEIDO,Dior,LAB SERIES,FACEO,男性保養,保養,精華液,乳液,乳霜,。（圖／品牌提供）

保濕滋養的「男人極致賦活霜」是保濕力十足的凝凍質地，使用起來一點都不會黏膩，能於肌膚表層形成一道完美保水膜，作為保養的最強一道保水抗老步驟，減少暗沉和淡化紋路，還可以厚敷當作晚安面膜，打造完美極致膚況。

2.Dior 曠野之心全效保濕乳，75ml、售價2,150元

▲SHISEIDO,Dior,LAB SERIES,FACEO,男性保養,保養,精華液,乳液,乳霜,。（圖／品牌提供）

蘊含「仙人掌精萃」能去除老廢角質，「甘油」成分幫助高效潤澤，不僅為肌膚注入活力和保濕度，極致輕盈的水凝乳質地，更能迅速吸收不留黏膩，同時包覆鬚毛予以軟化，使膚觸更加平滑，氣色更顯明亮，鬍鬚更加柔軟。

3.LAB SERIES 活顏修護青春乳液，50ml、售價2100元

▲SHISEIDO,Dior,LAB SERIES,FACEO,男性保養,保養,精華液,乳液,乳霜,。（圖／品牌提供）

保濕鎖水的最後一道關卡，抹上活顏修護青春乳液，為肌膚注入青春能量，對抗疲勞，輕盈的凝乳質地含有人蔘、咖啡因和維生素，幫助抵禦壓力及肌膚暗沉，同時保濕滋潤，達到完美巔峰的緊緻狀態。

4.FACEO 黑曜岩B5活萃保濕精華液，30ml、售價690元

▲SHISEIDO,Dior,LAB SERIES,FACEO,男性保養,保養,精華液,乳液,乳霜,。（圖／品牌提供）

黃金比例雙分子NASHA級玻尿酸協同珍稀積雪草、淡水藍綠藻萃取、墨西哥龍舌蘭葉酵母萃取等成分深度保濕肌膚，增強屏障，提高肌膚含水量。金萱玉露與生川蓮台灣原生植物精萃，舒緩穩定膚況，強效抗氧化，每次使用能持續修護歲月造成的肌膚傷害，保持青春活力。

關鍵字：

SHISEIDO, Dior, LAB SERIES, FACEO, 男性保養, 保養, 精華液, 乳液, 乳霜

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