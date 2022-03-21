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生性涼薄，相處再久也沒辦法走進他心裡的TOP 3星座

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記者李薇／綜合報導　圖／SBS

有些人天生生性涼薄，就算跟他相處再久，都似乎很難產生感情，以下就盤點這類型的星座，其中第一名是打從骨子裡就有疏離感，就算再親也很難打破那股距離。

▲星座,占卜,天蠍座,射手座,水瓶座。（圖／SBS）

第三名：天蠍座

這個星座看破太多，從來不對人性抱太高的期望，他覺得某些人對他的好，更傾向於現實意義上的虛情假意，所以他們在這方面完全是，不屑一顧，儘管他們屬於特別複雜的一類人，但是他們對待人生還是很簡單的，絕對不會在無關緊要的人身上浪費太多時間，對外的和諧跟平衡，不過是他想處理好自己的人際關係，所以千萬部要高估你在他心裡的位置，但凡他們狠得下心，就不會受到任何人的約束。

▲星座,占卜,天蠍座,射手座,水瓶座。（圖／SBS）

第二名：射手座

這個星座的人友好、幽默、善於談話、風趣，所以不管走到哪裡都會受到歡迎，但是時間久了，就會發現這類人黏度特別小，更明確的說，你很難發現這個人，會為了其他人而改變自己的一些生活方式，更不會說為了某些人，讓自己停留步伐，他們把絕大多數的人都成人生的過客，他們很喜歡相遇的驚喜，但是也絕對忍受得了離別的痛苦，所以等你真正了解他，就會發現這個人生性涼薄，很難跟別人建立關係，以及深厚的情感。

▲星座,占卜,天蠍座,射手座,水瓶座。（圖／SBS）

第一名：水瓶座

這個星座的疏離感，是你永遠都無法跨越的，這類人剛開始接近的時候，都讓人覺得很好親近、大部分都非常溫柔，特別的隨和，而且會讓你驚嘆，情商好高，但是和他們相處久了，你就會發現，無論怎樣努力，去想和他接近，都無法控制他骨子裡的疏離感，也就是說他表現出來的樣子，是他想讓你看到的樣子，所有的一切不過也是一個假象，他們看破紅塵、看懂人性，不會因為難以忍受寂寞，和別人交好，不會受到任何人的約束。

關鍵字：

星座, 占卜, 天蠍座, 射手座, 水瓶座

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