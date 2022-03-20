超越90%同齡人！年輕必做的5個習慣　堅持下去人生彷彿開外掛

記者李薇／綜合報導

趁著年輕還有可塑性，來讓自己維持幾個好習慣，不但可以幫助自己省下不少錢，更是可以讓自己的人生過得更加幸福、快樂，同時超越很多同齡人，成為厲害的人生勝利組，以下這5個習慣持之以恆的保持，絕對會讓自己過得更好。

1.存錢

先儲蓄再消費，最好是在剛畢業有收入的時候，就開始有存錢的意識，養成這樣的習慣，配合合理的消費，這樣以後面對緊急的事件，也可以毫無後顧之憂地處理，用錢堆積起自己的自信，避免自己陷入無錢可用的窘境。

2.理性消費觀

在鋪天蓋地的廣告、業配之下，很多時候人的購物不是需要，而是衝動之下的產物，這時一定要懂得了解自己的需求，「錢越花越想花，慾望是無限的」，在消費的同時一定要懂得控制自己的慾望，才能養成理性的消費觀。

3.整理內務

整理好自己的穿搭、居家生活，讓事業、生活都可以規律，並且有條有理，這點非常重要，從小養成整理各方面的好習慣，把自己跟擁有的東西收納的妥妥當當，有助於自己的思緒以及生活細節，步履不停、從容生活。

4.不按部就班的生活

這裡的不按部就班的生活，不是叫妳去花天酒地、夜夜笙歌，而是多去嘗試自己沒有試過的事情，不要按部就班的只侷限在狹小的生活狀態之中，每天就是上班、下班的過日子，可以多去嘗試運動、學習、插花、做蛋糕等等活動，加強自己的軟實力。

5.護膚、穿搭大膽聰明選擇

當然護膚習慣一定是要趁年輕時候養成，這樣才能夠維持年輕肌齡，穿搭也是，年輕當然有很多款式可以嘗試，但是在選用產品或是衣料的時候，一定要多方了解產品再出手，比如多爬文看護膚知識、多試穿找到適合自己的單品，然後大膽嘗試新風格，聰明選擇。