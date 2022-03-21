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凱特王子妃鮮豔印花上身沒俗掉　熱帶風情造型「夏天來了」

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▲▼ 威廉王子夫婦貝里斯 。（圖／路透社）

▲穿著Tory Burch印花洋裝的凱特王子妃，開心與貝里斯婦女一起共舞。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子和妻子凱特王子妃昨展開為期一周的加勒比海之旅，首站抵達貝里斯，凱特做好「時尚外交」，現身機場時以藍色蕾絲套裝呼應貝里斯國旗色調，緊接著轉往當地知名巧克力生產商了解製作過程，她換上一般人覺得難以駕馭的鮮豔印花洋裝搭配大耳環，充滿熱帶風情的穿搭，讓網友提早感受到「夏天來了」。

▲▼ 威廉王子夫婦貝里斯 。（圖／路透社）

▲威廉王子（左二）與凱特加勒比海之行首站，拜訪總理Johnny Briceno（右二）夫婦。（圖／路透社）

由於大英帝國與貝里斯過往的殖民關係，在威廉王子夫婦抵達之前，當地原住民已展開抗議行動，英國王室也不得不更改部分行程。雖然在抗議聲中抵達，但夫婦倆依然盡力做外交，抵達貝里斯機場時，凱特身穿英國設計師品牌Jenny Packham藍色蕾絲裙裝搭配同色系手拿包與高跟鞋，同時搭配沙烏地阿拉伯王室送給婆婆黛安娜王妃1981年結婚禮物—藍寶石鑽石耳環與項鍊，這套珠寶的設計依黛安娜王妃的藍寶石鑽石訂婚戒而設計。

▲▼ 威廉王子夫婦貝里斯 。（圖／路透社）

▲凱特身穿呼應貝里斯國旗色調的藍色套裝，搭配黛安娜王妃留下的藍寶石耳環與項鍊。（圖／路透社）

換下優雅正式的套裝，威廉王子夫婦改以輕鬆休閒裝扮現小村莊，參觀可可豆莊園，並與當地婦女共舞，凱特一襲方形領的Tory Burch印花蓬袖洋裝驚豔全場，上面的紅藍色調再度呼應貝里斯國旗色，她還搭配藍色大耳環，是她難得的大膽裝扮，同時穿上Stuart Weitzman楔形鞋，手拿Anya Hindmarch草編扇形包，輕鬆贏得目光。

▲▼ 威廉王子夫婦貝里斯 。（圖／路透社）

▲凱特穿Tory Burch印花洋裝，搭配Stuart Weitzman楔形鞋，手拿Anya Hindmarch草編扇形包。（圖／路透社）

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關鍵字：

威廉王子, 凱特, 王子妃

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