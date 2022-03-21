台灣香奈兒跟著漲「一顆口蓋包貴5400元」！　全球漲幅曝光

▲香奈兒。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）自新冠疫情爆發以來已經進行過6次調價，根據外電《WWD》報導，品牌在多個地區漲價，歐元區提高了 6%、日本8%、韓國 5% 以及香港 2%，其中經典包款11.12、Boy、2.55 和 Chanel 19 都在漲價行列內。而台灣是否跟進？台灣方面雖未對此回應，但記者發現相較於今年一月包款的官網價格，購買一顆口蓋包已經貴上5400元。

香奈兒總裁布魯諾帕夫洛夫斯基 (Bruno Pavlovsky)日前表示，四款核心手袋款式以及春季成衣系列單品，在歐元區、英國、日韓、香港有漲幅2%至8%空間，美國與中國大陸價格維持不變。是繼去年（2021年） 11 月調整後，香奈兒在半年內二度調價，像是經典的 11.12 包從先前7,800 歐元（約台幣243,523元）漲價到現在8,250 歐元（約台幣257,573），Boy、2.55 和 Chanel 19包款也進行價格變動。

▲台灣香奈兒部分口蓋包自今年1月到3月已經有漲價， 現價格為274,300元。（圖／翻攝自香奈兒官網）

記者實際比較台灣今年1月初與3月的「經典口蓋包」價格，發現部分品項已經有了價差，舉例黑白菱格紋款式，年初維持在台幣268,900元，3月則已經調漲到台幣274,300元，漲價5400元、漲幅約2%。

根據近年來的漲價原因，Bruno Pavlovsky分析，香奈兒去年將手袋的保修期從兩年延長至五年，並創建了「Chanel et moi」計劃，提供包包保養和維修服務，且香奈兒為了提高手袋質量，確保符合環境責任標準方面投入了大量資金。此外，DIOR在1 月推動了全球平均 8% 的增長，路易威登（LV）將其標誌性手袋的零售成本平均提高了 10%，以反映通貨膨脹，以及產量、原材料和交通費用。