善意微笑最能拉近距離！4種出席伴侶朋友局舉動，面子裡子都顧好

實習記者施至真／綜合報導

很多人喜歡將另一半介紹給朋友認識，無論是炫耀心態，或是希望你能更融入他的生活都好，只要是在對方的朋友面前，都要將自己打理好，畢竟給另一半面子就是給自己裡子，堅持以下4點，保證能在對方的朋友面前，成為上道又討人喜歡的好對象！

▲給另一半的朋友好印象，就能同時顧好面子和裡子。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

＃妝容、穿搭乾淨大方

無論是否第一次與另一半的朋友出去，整齊大方的穿搭、妝容，都是待人接物最基本的重要原則，不僅可以顯示出對約會的重視程度，更是一種禮貌的表現。其實就算只是以淡妝提亮氣色，或是將鬍渣刮乾淨，都是因為你看重這件事，而願意讓自己的外在更加體面精緻。

＃意見相左先忍住，有事回家談

即使是兩人單獨的約會時光，都很忌諱在公開場合鬧不和，不僅容易因為一時的情緒而失態，更無法靜下來討論，那麼，在朋友面前吵架就更不用說了，除了將場面鬧得很尷尬，還會影響到對方朋友對你的看法。

＃不擺臉色多微笑

微笑不只是一種禮儀表現，也是最快速拉近人與人之間距離的方式，即使因為不熟識而感到尷尬，都可以利用微笑來釋出善意，藉此打入團體話題。另外，主動丟出話題，也能展現出大方的個性，提升別人對你的好印象！

＃兩人相處糗事先別提

在不熟悉彼此的情況下，拿另一半的事蹟當成話題，對方也會因此提起過去搞笑好玩的回憶，藉機破冰。然而在聊天的過程中，或許有些事是你的另一半不想被提起的，或是認為那是出糗丟臉的事，不用刻意提起，若是沒有意識到這點，可能會讓他感到尷尬不舒服，因此在開啟話題前，不妨先思考一下，這件事說出來會不會讓另一半感覺不好呢？

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