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烏克蘭婚紗用高超工藝做「軍用背心」　工匠不惜加班投入抗俄行列

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記者王則絲／外電報導

烏俄戰爭持續延燒，烏克蘭國民憑藉團結之心傾力抵抗俄國的攻擊，即使是無法上前線作戰的人們也在用各種方式表示支持。烏克蘭婚紗品牌Milla Nova在開戰期間便藉著自身力量，替士兵與醫護人員製作軍用背心與工作服裝，透過婚紗裁縫師們巧手打造出的軍服不只是講究細節，更挹注了滿滿的祈禱與信心。

婚紗品牌Milla Nova在國際間頗為知名，包括美國、英國、法國⋯⋯多達50個國家都有通路，台灣的婚紗精品店也能看見，Milla Nova華麗且高雅的設計深受新娘喜愛，精湛工藝技術也是毋庸置疑，雖然國際訂單多且業務繁重，但是Milla Nova在完成本身工作之餘，更請願意的工匠們額外加班，替烏克蘭士兵與前線醫護人員製作需求服裝，而當然，員工們的加班也有得到合理的報酬。

▲婚紗品牌Milla Nova製作軍服。（圖／翻攝自粉絲團）

▲Milla Nova在短期內已縫製超過1500件軍用背心。（圖／翻攝自FB粉絲團）

Milla Nova首席執行官Ulyana Kyrychuk表示：「除了讓全球新娘幸福，我們還專注於拯救我們的國家。」在Milla Nova官方公開的照片中可以看到，工廠員工們運用各種軍綠色布料打造迷彩服，並十分專注的車縫細節，據《CNN》報導，Milla Nova在短期內已縫製超過1500件軍用背心，上頭的背帶與口袋全不馬虎，看起來相當穩固且多功能。

▲婚紗品牌Milla Nova製作軍服。（圖／翻攝自粉絲團）

▲婚紗品牌Milla Nova製作軍服。（圖／翻攝自粉絲團）

▲Milla Nova製作的迷彩軍用背心。（圖／翻攝自FB粉絲團）

另外，Milla Nova也透過自身擅長的領域，特別製作了一件黃色、藍色的禮服，以此提振士氣，Ulyana Kyrychuk表示，該計劃是將它們作為 NFT出售，以為烏克蘭籌集抗俄慈善資金。

▲婚紗品牌Milla Nova製作軍服。（圖／翻攝自粉絲團）

▲Milla Nova以烏克蘭國旗為主題製作的禮服。（圖／翻攝自IG@millanova）

關鍵字：

烏克蘭, 烏俄戰爭, 婚紗, Milla Nova, 軍用背心

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