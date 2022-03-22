台北天成文旅華山町1泊1食不到千元！「金庫」裝潢超獨特、美照拍不完

文／C編

想要逃離工作圈休閒度假，除了山林、海邊或是風景區，城市旅行絕對也是不選項，台北是個不錯的選擇，，「Her森森」就推出「台北天成文旅華山町1泊1食雙人平日」，原價9650元、特價1899元，直接升等4人房，而且緊鄰捷運站，想要逛街、吃美食趴趴走都超方便。

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▲台北天成文旅華山町1泊1食雙人平日，原價9650元、特價1899元，點我搶購。



天成文旅華山町鄰近台北的華山文化創意園區，前身是第一銀行的台北倉庫，所以飯店內部使用非常多金庫的元素設計，搭配上美式無梁板結構建造，為充滿歷史印記的建築物留下紀念，超特別的裝潢，光是在裡面拍照打卡，就可以累積許多美照。

不只是大廳金碧輝煌，房間內部也是相當舒適，有著美式風格的漫畫，為潔白的房型增添了不少活潑的氛圍，連抱枕、備品等等都有可愛的漫畫設計，處處可見對細節的用心。

住得漂亮，重點是距離捷運站忠孝新生也非常近，步行4分鐘就可以到達，如果坐高鐵到台北，直接轉捷運也超級方便，距離東區商圈、北車商圈、中山商圈等地方，都是坐捷運就可以到，交通完全沒問題。

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「Her森森」推出「台北天成文旅華山町1泊1食雙人平日」，原價9650元、特價1899元，直接升等4人房，兩個人也可以住得超級舒適，相當於一人950元左右，不到千元的超值價格，絕對是在台北玩耍的CP值超高旅宿選擇。