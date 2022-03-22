fb ig video ETtoday search mobile

台北天成文旅華山町1泊1食不到千元！「金庫」裝潢超獨特、美照拍不完

>

文／C編

想要逃離工作圈休閒度假，除了山林、海邊或是風景區，城市旅行絕對也是不選項，台北是個不錯的選擇，，「Her森森」就推出「台北天成文旅華山町1泊1食雙人平日」，原價9650元、特價1899元，直接升等4人房，而且緊鄰捷運站，想要逛街、吃美食趴趴走都超方便。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲天成文旅,華山,旅行,Her森森。（圖／Her）

▲台北天成文旅華山町1泊1食雙人平日，原價9650元、特價1899元，點我搶購

天成文旅華山町鄰近台北的華山文化創意園區，前身是第一銀行的台北倉庫，所以飯店內部使用非常多金庫的元素設計，搭配上美式無梁板結構建造，為充滿歷史印記的建築物留下紀念，超特別的裝潢，光是在裡面拍照打卡，就可以累積許多美照。

不只是大廳金碧輝煌，房間內部也是相當舒適，有著美式風格的漫畫，為潔白的房型增添了不少活潑的氛圍，連抱枕、備品等等都有可愛的漫畫設計，處處可見對細節的用心。

住得漂亮，重點是距離捷運站忠孝新生也非常近，步行4分鐘就可以到達，如果坐高鐵到台北，直接轉捷運也超級方便，距離東區商圈、北車商圈、中山商圈等地方，都是坐捷運就可以到，交通完全沒問題。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲天成文旅,華山,旅行,Her森森。（圖／Her）

▲台北天成文旅華山町1泊1食雙人平日，原價9650元、特價1899元，點我搶購

「Her森森」推出「台北天成文旅華山町1泊1食雙人平日」，原價9650元、特價1899元，直接升等4人房，兩個人也可以住得超級舒適，相當於一人950元左右，不到千元的超值價格，絕對是在台北玩耍的CP值超高旅宿選擇。

關鍵字：

天成文旅, 華山, 旅行, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

內衣怎麼穿都會空杯？4個Q＆A幫助妳穿出渾圓美胸

內衣怎麼穿都會空杯？4個Q＆A幫助妳穿出渾圓美胸

學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質

學劉詩詩、趙露思綁出仙氣盤髮　搭配蝴蝶結髮飾看起來更有氣質

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

大S天秤座也上榜！漂亮又旺夫的3大星座女　娶到第一名簡直人生勝利組

口罩肌泛紅、搔癢？皮膚科醫師教「4不5要」：敷面膜小心發炎更嚴重 挑選內褲三大法則！材質、剪裁超重要　選對才不會悶出病 小個子穿搭就學Jennie！窄寬搭配、視覺效果直接長高10公分 12星座渣男行為盤點　只曖昧、魚塘管理，各個都是高段位能手 常滑手機近視又加深？5大護眼食物適量補充打造晶亮雙眼 網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美 《社內相親》金世正23天瘦5公斤！減重菜單大公開　馬甲線惹人稱羨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面