10款粉嫩的「櫻花文具」　擺上水彩筆記本、無針訂書機質感立馬提升

文／職場人

春天的腳步漸近，職場人也感受到春暖花開的氛圍了嗎？每到春天肯定會安排各種賞花行程，其中赴日賞櫻更是人人嚮往的旅遊，雖然尚不能出國，但我們可以把濃濃的櫻花氛圍搬到檯面上（笑），編輯這就整理了10款粉嫩療癒的櫻花文具推薦，一起來妝點你的書桌和辦公桌吧！

粉嫩櫻花文具推薦1：KOKUYO 無針訂書機美壓版

第1款推薦的文具為「KOKUYO 無針訂書機美壓版5枚」，不只台灣限量販售，還有引起少女心的粉嫩款，少了釘書針可以讓堆疊的文件更薄、更省空間，送入碎紙機前也不需除針，不只美觀又放邊！

粉嫩櫻花文具推薦2：LAMY狩獵者系列 馬卡龍限量鋼筆

第2款推薦的文具為「LAMY狩獵者系列 馬卡龍限量鋼筆」，猶如彩虹般繽紛柔和的馬卡龍色調，除了天空藍、薄荷綠讓人看著心曠神怡之外，粉嫩的櫻花粉不管是擺在桌面上還是插在筆筒裡，都提升了整個桌面的質感！！

粉嫩櫻花文具推薦3：KOKUYO Campus 活頁夾筆記本

第3款推薦的文具為2022水彩限定色「KOKUYO Campus 活頁夾筆記本（26孔）」，這款活頁夾不只輕薄好攜帶，裡面的扣環還能旋轉自如、輕鬆折返，使用時也不會佔桌面空間，不管工作上、會議上使用都能讓效率大大提升！

粉嫩櫻花文具推薦4：KOKUYO 文件收納丹麥夾

第4款推薦的文具為「KOKUYO 文件收納丹麥夾（A4）」，左方附有索引的3夾層，方便職場人分類資料，資料夾斜開口設計，單手就可放入紙張，而且板夾樣式不會遮住資料內容，日常工作需要大量使用文件的人，一定要有個收納小幫手。

粉嫩櫻花文具推薦5：SAKURA Cu Marker標記蠟筆

第5款推薦的文具為SAKURA的「Cu Marker標記蠟筆」，是100週年限定套組，這款標記蠟筆具有螢光筆所沒有的柔軟手感，它不是墨水所以可以直接用手使用，放在筆盒或筆筒裡也不會髒，而且也不用擔心褪色或用完墨水，搭配粉嫩的質感收納袋，連文具也要走精緻的路線呀～

粉嫩櫻花文具推薦6：MILAN硬殼式工業級銀離子抗菌橡皮擦

第6款推薦的文具為「MILAN硬殼式工業級銀離子抗菌橡皮擦」，這款橡皮擦的特別之處在於外殼採用工業級抗菌銀離子材質，可以避免細菌、病毒孳生，而且方形設計讓細節處也可以輕鬆擦拭，最重要的是它的粉色外觀相當可愛，真的是連橡皮擦都不放過！

粉嫩櫻花文具推薦7：HIGHTIDE 金屬書本立架

有時工作需要一邊閱覽文件，一邊打字輸入，雙手根本不夠用！第7款推薦的文具為HIGHTIDE「金屬書本立架」，各種場合都能廣泛使用的書本立架，可依個人使用習慣進行3種角度的調節，粉嫩色彩也是裝飾空間的一部分。

粉嫩櫻花文具推薦8：CASIO MS-20UC 馬卡龍計算機

第8款推薦的文具為「CASIO MS-20UC 馬卡龍計算機」，馬卡龍色系計算機硬梆梆的刻板印象不在，工作氛圍似乎也活潑了起來，如果你的工作是業務、會計或商家，這款計算機一定要買起來。

粉嫩櫻花文具推薦9：BGM 和紙膠帶 粉櫻金箔Special系列

第9款推薦的文具為「BGM 和紙膠帶 粉櫻金箔Special系列」，辦公室外的春櫻絢爛，困在工作中的你就用櫻花紙膠帶來裝飾筆記本、手帳或日常文具小物吧！這系列櫻花紙膠帶搭配時令景色有很多種不同設計，職場人趕緊為自己挑一款最愛的櫻花景。

粉嫩櫻花文具推薦10：KOKUYO Bobbin 紙膠帶分裝器

上述推薦了櫻花紙膠帶，接著第10款推薦的文具為「KOKUYO Bobbin 紙膠帶分裝器」，幫助職場人可以更好地整理它們，這款限定組合內含有：分裝器、分裝軸芯、專用攜帶盒、專用迷你膠台，加上粉嫩的設計搶先在你的桌上櫻花盛開！！

如果想要找到更多粉嫩的文具來裝飾辦公桌面的話，可以至博客來現正推出的「花咲文具賞」，很多選品都只要75折起，現在買絕對是最划算的！（可以趁此換新一下桌面）

Source：博客來

【延伸閱讀】

專家精選WFH必備18個文具收納小物，移動式工具架根本懶人救星！

WFH結束！回歸辦公室必備「15款文具用品」極簡收納盒節省桌面空間

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！