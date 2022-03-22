日網超夯心測「豪宅的花園風格」　揭曉真正最適合你的職位　

文／職場人

你覺得現在的工作有價值嗎？每一位職場人應該都是不斷在工作中找尋自己合適的位置，「強迫自己工作，不一定能比別人做得好；但做自己熱愛的工作，一定可以愈做愈有勁！」現在就透過下方的心理測驗，看看自己會享受的工作是何種類型吧！

問題：存了多年的錢終於買了一間豪宅，你想將前院打理成夢想花園，你心中理想的花園風格是什麼呢？



A.寬敞的草坪花園

B.蕭瑟感的日式花園



C.帶游泳池的花園



D.充滿鮮花的西式花園

選好了嗎？往下看解答吧！

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▲你心中理想的花園風格是什麼？（圖／pixabay，下同）



選A的人

選A的人，寬敞的草坪花園象徵著令人耳目一新的整體景觀，最適合你的職位其實就是管理階級的「領導者」，因為你總能清楚洞察局勢並將重點歸納得井井有條，既可以平等的對待每一個人，也能看出下屬的人格特質並適當運用，自然的也會被每一個人所依賴，好好培養自己的領導能力，未來你將有更多機會發會所長。

選B的人

選B的人，蕭瑟感的日式花園是高度集中的象徵，最適合你的職位是「可以迅速處理事情的」。你比任何人都更有能力沉浸在工作中，而且既能夠找到一種理性的方式來完成艱鉅的任務，還能為此保持成就感與熱情，驚人的工作速度常令人刮目相看，特別是像接案或是業務性質的工作，案件計酬的方式對你來說也許會是最有利的！

選C的人

選C的人，帶游泳池的花園是自由嬉戲的象徵，最適合你的職位是「可以將想法運用自如的」。你是一個天才，總能記住新鮮的感覺，並在工作中找到新的發現，比如開發新產品、創新又有效率的工作方式等，只要能找到不侷限你發揮創意的工作環境，就能施展這份專長並獲得良好的報酬。

選D的人

選D的人，充滿鮮花的西式花園象徵著悠閒祥和的時光，最適合你的職位是「與溝通有關的」。你的性格相當沉穩，能讓周圍的人平靜下來，你溫柔的光環會治癒周圍的每一個人，特別是在工作中需要協調的中間人位置，你總能盡善盡責，因而累積的「好人緣」也會是未來可運用的人脈之一哦！

職場人測出來的結果是什麼呢？你現在的工作也和上述特質相關嗎？趕緊分享給朋友和同事一起玩玩吧！

Source：googirl

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