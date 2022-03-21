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《華燈》蘿絲媽媽5舉動洩撩男秘技　笑眼電翻，最後一招百分百心動

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實習記者施至真／綜合報導

《華燈初上》第三季上線就榮登排行榜第一名，除了解開兇手謎底之外，大家最關心的就是「蘿絲媽媽」林心如與「成哥」楊祐寧的感情線了，雖然蘿絲媽媽看似準備接受成哥的感情，卻也表明江瀚（鳳小岳 飾）在她心中的特殊地位。而劇中在她身邊的三個男人（包括前夫）都對她著迷，被喻為「撩男教科書」的她，到底使用了哪些手腕，才能成功抓牢成哥和江瀚的心呢？

---------------以下有雷，請斟酌閱讀---------------

▲蘿絲媽媽「撩男教科書」5舉動洩秘技。（圖／翻攝FB@華燈初上）

▲46歲林心如扮演「蘿絲媽媽」超撩人。（圖／翻攝FB@華燈初上）

1.對眼凝視＋甜笑

你曾經過有與他人對眼數分鐘的經驗嗎？大部分的人會因為感到尷尬、不自在而將視線移開，然而仔細觀察會發現，不論說話的對象是誰，蘿絲媽媽一定會用肯定的眼神看著對方。那麼面對愛人江瀚或是成哥，就更不用說啦，除了深情對視之外，一定會搭配溫柔甜笑，讓她還沒開口就能融化男人的心！

▲蘿絲媽媽「撩男教科書」5舉動洩秘技。（圖／翻攝FB@華燈初上）

▲蘿絲媽媽對眼凝視＋甜笑太撩（圖／翻攝翻攝FB@華燈初上）

2.撩髮綁髮帶，微露天鵝頸

微微露出性感身線，絕對比起穿著清涼上衣袒胸露背來得更性感！蘿絲媽媽就是看準這點，利用半勾耳後的復古捲髮造型，露出傲人鎖骨與天鵝頸，另外，她還加入了撩起頭髮綁髮帶的性感畫面，使她什麼都沒露，就能引起無限想像。

▲蘿絲媽媽「撩男教科書」5舉動洩秘技。（圖／翻攝Netflix《華燈初上》截圖）

▲露出脖子線條和鎖骨，讓男觀眾看了都受不了。（圖／翻攝FB@華燈初上，Netflix《華燈初上》截圖）

3.性感側坐洩外放性格

有人說從坐姿可以反映出一個人的性格特質，而感情外放、不拘小節的蘿絲媽媽，就習慣翹著二郎腿側身斜坐。只見她擺出隨意卻嫵媚動人的姿勢，散發岀性感輕熟女韻味，再搭上裙裝，使她的修長美腿盡現，讓人看得目不轉睛。

▲蘿絲媽媽「撩男教科書」5舉動洩秘技。（圖／翻攝Netflix《華燈初上》截圖）

▲蘿絲媽媽側坐，秀出修長美腿。（圖／翻攝Netflix《華燈初上》截圖）

4.不經意的肢體接觸

想要增加曖昧小情趣，肢體接觸是不可少的，一個輕輕的觸碰，或許就是令對方心動的契機！所以，有時候可以學習蘿絲媽媽，笑到倒在江瀚的肩膀上，或是開玩笑的打成哥兩下，都讓人有觸電的感覺。

▲蘿絲媽媽「撩男教科書」5舉動洩秘技。（圖／翻攝FB@華燈初上）

▲蘿絲媽媽與江翰這幕，更能看出彼此緊密的關係。（圖／翻攝FB@華燈初上，下同）

5.包紮傷口、煮菜都是心動絕招

現代人生活便利，臨時缺少什麼，需要什麼，都能方便又快速的解決，然而當成哥看到蘿絲媽媽笨手笨腳的下廚，或是包紮傷口時，還是讓他產生了心動的感覺。雖然身為女強人，但只要像蘿絲媽媽一樣，適時當回小女人，就能激起男人的保護慾，緊緊抓住他們的心，這招才是撩男秘技最大的絕招。

▲蘿絲媽媽「撩男教科書」5舉動洩秘技。（圖／翻攝FB@華燈初上）

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關鍵字：

華燈初上, 蘿絲媽媽, 林心如, 撩男, 撩男教科書

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