「人生就是一連串錯誤」《華燈初上》第三季13大寫實金句發人省思

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝臉書＠華燈初上

萬眾矚目的超人氣Netflix台劇《華燈初上》第三季終於開播，那位大家猜測許久的「兇手」謎底也總算揭曉了，更有不少網友直言早已請好假坐等播出，而來不及跟播的人則為了避免被暴雷，紛紛提出要拔掉網路，甚至還想刪除社群，只能說這波《華燈》潮真的大大影響了全台民眾的生活。劇情來到尾聲，重點早已不再只有兇手，每個角色都迎來自己的反轉，並再度用各樣金句道出對於人生的價值觀、以及愛情的領悟，後勁十足的台詞也讓觀眾在追劇之餘發人省思。

＃有得選擇嗎？好的、壞的都要讓它過去，過去了就是好事啊。

＃只有在抱著你的時候，讓我知道，我要更堅強、更有責任感，為了你我必須要好好的，可以當你媽媽，我很幸運。

＃這世上沒有什麼不勞而獲的事情，不犧牲點什麼，不可能所有事情都順心如意。感情和毒品一樣，都有把柄，今天給他留一條生路，以後就是你走上死路。

＃懲罰的方式有很多種，不是只能用法律來制裁，而且我們不知道他背後還有多少人，要把他們全部拉起來，就要比他們更壞。

＃沒有一個人是不需要愛的，差別在於妳夠不夠幸運，能夠得到相同的愛。

＃又不是你說愛他，他就要愛你，太聰明的人很容易放手，但隨隨便便就放棄，那還叫做愛嗎？

＃好像在生與死的面前，什麼事情都變誠實了喔？

＃好好珍惜妳現在所在意的人，不要讓那個人成為妳人生當中的下一個後悔。

＃我只是不想愛到沒有自己，愛得深的時候就會開始比較，誰愛得多，誰愛得少，當妳開始計較這些的時候，妳就已經輸了。

＃這世界上每個人都有自己想要保護、想要得到的東西，我們都是一樣的人。

＃人生就是一連串的錯誤，根本沒有「對」過好嗎？

＃其實人生就是這樣，一直在受苦受難，生老病死，妳只會越來越習慣。如果不振作一點、不堅強一點，那跟死有什麼兩樣？

＃我不相信愛情，總覺得人最後就是會離開，所以在別人離開我之前，我寧願先把別人給推開。我渴望被別人愛，我卻不知道怎麼去愛別人，也許離開妳才是我可以一直住在妳心裡的方式。

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