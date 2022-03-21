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LV錶上發撲克牌試手氣　首創雙視窗交替跳時搶戲

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▲▼ LV watch 。（圖／公關照）

▲LV Tambour Slim Vivienne跳時腕錶Casino款，Vivienne化身為發牌員，3,100,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton）從2017年起力捧吉祥物Vivienne，以招牌Monogram花朵圖案的頭部搭配變化萬千的造型，出現在時尚配件、珠寶設計中，也在全新3款Tambour Slim Vivienne 跳時腕錶上亮相，她化身為賭場的發牌員、馬戲團的雜耍員、占卜師，由身旁的漂浮的幸運符號指示分鐘，最具創意是小時顯示採兩個視窗交替跳時設計，為錶界首創。

▲▼ LV watch 。（圖／公關照）

▲LV Tambour Slim Vivienne跳時腕錶Circus款呈現雜耍球技法，3,100,000元。

風格華麗的3款LV Tambour Slim Vivienne跳時腕錶，玫瑰金錶殼搭配深藍色砂金石面盤為Fortune占卜師主題，黃K金配矽卡岩面盤則是Casio發牌員造型，搭配珍珠母貝面盤的白K金Circus錶則表現雜耍球技模樣；想閱讀時間，目光就要循著主角Vivienne指尖，她指向兩個會切換畫面的視窗，小時以交替跳時方式展現，前一個小時的顯示窗會同時填滿呼應主題的符號，而分鐘指針則是一根從她心臟延伸的纖細魔杖，尾端分別裝飾塔羅牌（Fortune款）、撲克牌（Casino款）和Monogram老花雜耍球（Circus款）圖案，非常搶眼。

▲▼ LV watch 。（圖／公關照）

▲化身為占卜師的LV Tambour Slim Vivienne跳時錶Fortune款，3,100,000元。

設計有趣的跳時錶還會聯想到寶格麗（BVLGARI）旗下Gerlad Genta曾與迪士尼合作的一系列經典角色跳時錶，去年回歸推出限量150只的Arena Retrograde米奇腕錶，跳時顯示位於5時位置，米奇則揮舞著逆跳分針手臂在210 度的扇形區域內指示分鐘，逗趣模樣讓收藏家心動不已，迅速售罄。

▲▼ LV watch 。（圖／公關照）

▲寶格麗Gerald Genta Arena Retro微笑米奇錶限量150只迅速售罄，498,000元。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Gerald Genta, BVLGARI, 寶格麗

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