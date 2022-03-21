鄭浩妍爆炸頭髮型意外撞臉「小S女兒」！　厭世眼神＋煙燻妝帥炸

記者王則絲／台北報導

以《魷魚遊戲》一劇在全球爆紅的韓女星鄭浩妍，最近熱度不減，頻繁出席各大活動紅毯，都能成為焦點。日前美國製片人協會獎（Producers Guild of America）紅毯上，鄭浩妍頂著一頭爆炸頭捲髮，搭配黑色亮片洋裝登場，銳利的煙燻眼妝讓整體帶出帥氣的搖滾氛圍，不過就有網友歪樓：「好像許老三！（小S女兒）」引發撞臉事件。

鄭浩妍在成為演員之前，本身就是以模特兒出道，且擁有一張厭世高級臉以及纖細高挑身材的她，早已是精品大牌LOUIS VUITTON的御用模特兒，而在爆紅之後，更順勢成為 LOUIS VUITTON的全球代言人，因此鄭浩妍的公開造型幾乎都是由LV包辦。

日前出席美國製片人協會獎紅毯上，鄭浩妍便穿著LOUIS VUITTON的貼身亮片洋裝現身，宮廷袖設計增加小細節，腳上則是踩著露趾的拳擊靴款，搭配上手、腳的紅指甲，增添強烈個性感，為此鄭浩妍還做了具份量感的蓬鬆捲髮造型來襯托，並以加深下眼線的方式製造乾淨的微煙燻妝感，讓她的厭世特質加倍傳送出來，駕馭起來十分帥氣、有氣場。

▲鄭浩妍紅毯造型被網友歪樓指出撞臉許老三。（圖／翻攝自IG、小S 臉書）



不過這個爆炸頭捲髮，加上鄭浩妍的單眼皮、厚唇特徵，讓網友不禁聯想到藝人小S（徐熙娣）的三女兒許老三，「好像許老三！」雖然許老三早已不是捲髮，可愛的模樣卻還是在粉絲們心中留下深刻印象，才會引發這次的撞臉事件。