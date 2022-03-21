fb ig video ETtoday search mobile

鄭浩妍爆炸頭髮型意外撞臉「小S女兒」！　厭世眼神＋煙燻妝帥炸

>

記者王則絲／台北報導

以《魷魚遊戲》一劇在全球爆紅的韓女星鄭浩妍，最近熱度不減，頻繁出席各大活動紅毯，都能成為焦點。日前美國製片人協會獎（Producers Guild of America）紅毯上，鄭浩妍頂著一頭爆炸頭捲髮，搭配黑色亮片洋裝登場，銳利的煙燻眼妝讓整體帶出帥氣的搖滾氛圍，不過就有網友歪樓：「好像許老三！（小S女兒）」引發撞臉事件。

鄭浩妍在成為演員之前，本身就是以模特兒出道，且擁有一張厭世高級臉以及纖細高挑身材的她，早已是精品大牌LOUIS VUITTON的御用模特兒，而在爆紅之後，更順勢成為 LOUIS VUITTON的全球代言人，因此鄭浩妍的公開造型幾乎都是由LV包辦。

日前出席美國製片人協會獎紅毯上，鄭浩妍便穿著LOUIS VUITTON的貼身亮片洋裝現身，宮廷袖設計增加小細節，腳上則是踩著露趾的拳擊靴款，搭配上手、腳的紅指甲，增添強烈個性感，為此鄭浩妍還做了具份量感的蓬鬆捲髮造型來襯托，並以加深下眼線的方式製造乾淨的微煙燻妝感，讓她的厭世特質加倍傳送出來，駕馭起來十分帥氣、有氣場。

▲鄭浩妍、許老三。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍紅毯造型被網友歪樓指出撞臉許老三。（圖／翻攝自IG、小S 臉書）

不過這個爆炸頭捲髮，加上鄭浩妍的單眼皮、厚唇特徵，讓網友不禁聯想到藝人小S（徐熙娣）的三女兒許老三，「好像許老三！」雖然許老三早已不是捲髮，可愛的模樣卻還是在粉絲們心中留下深刻印象，才會引發這次的撞臉事件。

關鍵字：

鄭浩妍, 許老三, 小S女兒, 小S, 撞臉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

網讚：好準！「脫鞋方式」心理測驗看真實個性　第3種追求完美

肥肚、小腹好難瘦？營養師曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

肥肚、小腹好難瘦？營養師曝8種「有助對抗腹部肥胖」超級食物

秋葵也入榜！營養師點名8款「消小腹蔬菜」，瘦肚超有感

秋葵也入榜！營養師點名8款「消小腹蔬菜」，瘦肚超有感

翻舊帳是大忌 ！情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好 看似灑脫「分手痛超久」星座Top 3 ！　第一名不打擾其實默默療傷 安海瑟薇挑戰「半裸禮服」太大膽！　黑Bra外露＋高衩裙襬辣翻天 網公認「笑點最低」星座Top 4！第一名樂天派感化朋友，根本人間寶物 要成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備其中2種特質 暮光女塞進透視馬甲體態超惹火！　神顏卻被「復古新娘頭」毀了 《社內相親》金世正23天瘦5公斤！減重菜單大公開　馬甲線惹人稱羨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面