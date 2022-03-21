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Irene「洩嫩白直角肩」站C位！Red Velvet 公主風一字排開比美

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記者鮑璿安／台北報導

韓團Red Velvet 於今（21日）帶著新曲《The ReVe Festival 2022——Feel My Rhythm》回歸，五名成員分別以甜美風格單品亮相，其中隊長Irene以Dolce & Gabbana平口裙裝散發公主魅力，對比成員們的套裝更為霸氣，露出嫩白直角肩站在C位很養眼。

Red Velvet 日前公開新曲宣傳照時就已經引發粉絲熱議，不僅大玩音樂盒概念，團員們更換上夢幻的芭蕾舞服出鏡，展現超乎過往的夢幻魅力。今回歸發佈會上同樣延續該風格，隊長Irene以Dolce & Gabbana（DG）白色平口綁帶裙裝亮相，搭配上收腰剪裁與傘狀裙襬結構，襯托出專屬的甜美氛圍；選擇白色系的還有成員Wendy以及Yeri，分別以較為幹練的白色套裝，點綴了鮮明的排扣元素增添辨識度，露出一雙白皙美腿非常養眼。

另外，瑟琪（Seulgi）與Joy這次不約而同換上馬來西亞設計師Han Chong的自創品牌Self-Portrait服飾，品牌擅長以甜美的蕾絲剪裁勾勒出少女感，瑟琪選擇蝴蝶結黑白條紋裝，Joy則是以藍色連身裙搭配蕾絲領口呼應。此次5名團員合體亮相宣傳新曲，一字排開甜美造型讓粉絲相當心動，「妝髪太適合了」、「完全是天使啊」、「公主風果然沒錯」。

關鍵字：

Red Velvet , Irene, Feel My Rhythm

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