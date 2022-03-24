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情侶鞋爛大街改穿「這5雙」不易撞　米色系最夯、AF1低調秀恩愛

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實習記者施至真／綜合報導

穿著同款情侶鞋，除了可以大曬甜蜜感情，也是為了在穿搭上能夠互相呼應，然而卻有不少網友表示超夯鞋款，像是：Nike Air Force1，New Balance 327，converse 1970帆布鞋，只要穿出門就滿街撞，讓人買了也不想穿，今天就來推薦5雙超百搭，但幾乎不撞款的球鞋，穿上變身最閃最潮情侶。

▲情侶「撞鞋」撞滿街，網推5款不易撞鞋款。（圖／翻攝New Balance官網）

▲想低調曬感情，情侶鞋是不少人的選擇。（圖／翻攝小紅書@小邵的日常）

New Balance 57/40

New Balance推出的鞋款好看又耐穿，因此成為不少人想購買情侶鞋的首選店家，然而像是經典的530、327都是出門必撞款式，若是約會行程有散步、爬山等的健康行程，不妨可以選擇這雙57/40的復古慢跑鞋。

▲情侶「撞鞋」撞滿街，網推5款不易撞鞋款。（圖／翻攝New Balance官網）

▲New Balance 57/40（米黃灰色），NT$4,280。（圖／翻攝自newbalance）

FILA RENNO

FILA RENNO同樣為款式較為復古的鞋款，整雙鞋以米白配色為主，並在鞋跟與鞋底處加入FILA經典的海軍藍為標誌，打造撞色感，使這雙看似溫柔的鞋款多了幾分硬氣，不論男女穿起來都超好看，價格更是不用3千元就能入手。

PUMA RS-Fast Bubble

個性情侶檔絕對必收RS-Fast Bubble老爹鞋！以黑白配色加入不規則波紋元素，鞋身旁的PUMA LOGO也極具辨識度，增高的鞋墊以經典彎刀造型為設計，加上立體刻痕，只要穿上瞬間就能變身最潮情侶。

▲情侶「撞鞋」撞滿街，網推5款不易撞鞋款。（圖／翻攝New Balance官網）

▲PUMA RS-Fast Bubble（黑白色），NT$3,980（圖／翻攝PUMA官網）

adidas Continental 80

簡單的小白鞋最百搭，如果不喜歡adidas經典的三線設計，就選這雙散發復古懷舊氣息的Continental 80。低調小Logo 與簡單線條的設計，連BLACKPINK的Jennie私服也愛穿，搭上小洋裝就好看，男生穿起來也帥氣感十足。

▲情侶「撞鞋」撞滿街，網推5款不易撞鞋款。（圖／翻攝New Balance官網）

▲Jennie也愛穿adidas Continental 80。（圖／翻攝自adidas、IG@jennierubyjane）

Nike Air Force1

說到爛大街的情侶鞋，Air Force1一定有在榜單上，而其中純白Air Force1則被網友點名是最容易撞款的，如果真的很喜歡它的外型設計，情侶們不妨考慮看看其他顏色，或是加入花紋、刺繡、抽繩等元素的款式，絕對不怕再撞到別人的男朋友（女朋友）穿跟自己一樣的冏境。

▲情侶「撞鞋」撞滿街，網推5款不易撞鞋款。（圖／翻攝New Balance官網）

▲Air Force1從細節到顏色，選項都很多元，可以避免買撞款的純白色。（圖／翻攝Nike官網）

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關鍵字：

情侶鞋, 撞鞋, 小白鞋, 老爹鞋, 復古鞋, AirForce1, 明星鞋款

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