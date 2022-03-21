櫻花輪廓點綴珍珠優雅好搭　耳扣不到2萬入手

▲MIKIMOTO Cherry Blossom系列花形珍珠耳環（左）44,000元，18K粉紅金耳骨夾17,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

記者陳雅韻／台北報導

大自然主題深受各大珠寶品牌喜愛，不約而同以花朵珠寶迎接春天，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手法國藝術家Alexandre Benjamin Navet，以創作色彩繽紛、蝴蝶翩飛的插畫布置位於台北信義微風百貨店外的時尚大道的藝術空間；MIKIMOTO則將盛開櫻花的美態凝於瞬間，推出Cherry Blossom系列新作，最入門為18K粉紅金的花形輪廓耳骨夾，17,000元即可擁有。

▲MIKIMOTO Cherry Blossom系列花形珍珠鑲鑽墜鍊（左）63,000元，耳環63,000元。

MIKIMOTO選用溫暖色調的18K粉紅金，打造櫻花造型的Cherry Blossom系列珠寶，分別有鑲鑽與未鑲鑽款式，點綴Akoya珍珠，各有鍊墜、耳環等作品，另有一條錯落排列珍珠與鑲鑽櫻花的長項鍊，均為日常服裝好搭配的設計。

▲MIKIMOTO Cherry Blossom系列花形珍珠長墜鍊，142,000元。

梵克雅寶正於信義微風百貨時尚大道展出的春日詩意花園藝術空間，也展出討喜的小花珠寶Frivole系列，鏡面拋光的黃K金心形花瓣隨著光影變化閃耀，另有全鑲鑽的設計，以及多朵小花錦簇排列的款式，以豐富的選擇吸引精品迷。

▲梵克雅寶Frivole黃K金鑲鑽迷你手鍊，50,500元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶與法國藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手打造春日詩意花園，模特兒佩戴Frivole系列珠寶。

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