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吳慷仁演活《華燈》寶寶！戲外8金句：不是最有天分，但最努力

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▲《華燈初上》幕後特輯曝小姐大亂鬥現場，林心如掐胸吳慷仁不手軟。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

▲吳慷仁演出《華燈初上》媽媽桑「寶寶」帶給大家無數驚喜。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者鮑璿安／台北報導

《華燈初上3》上線後，除了劇情是一大討論重點，有不少人就點出演員吳慷仁飾演妖嬈、有個性的媽媽桑「寶寶」是最大驚喜，甚至與他過去演出《我們與惡的距離》的王赦、《一把青》裡頭的郭軫都有鮮明反差。其實吳慷仁並非演戲科班出身，曾經連5個字的台詞都要NG 20遍，直到憑藉自己努力奪下金鐘男主角，以下是他曾說過的暖心金句，值得大家一再回味。

1.也許我們不是最有天分的，但是我們總是可以當最努力的那一個。

2.電視圈內其實有很多菁英，大家只是在等待一個可以被看見的機會。

▲▼《塑膠花》台灣首部公路愛情影集，邀來鍍金級卡司，李沐（左起）、陽靚、高捷、吳慷仁、林鶴軒 。（圖／抓馬文化提供）

▲吳慷仁新劇《塑膠花》台灣首部公路愛情影集。（圖／抓馬文化提供）

3. 演戲，就是一種良心事業。

4. 三十歲時我以為自己的稜角被摩掉了，後來才發現我的角更尖了。

5.你不一定要跟別人比，但不要輕易放過自己。

▲▼吳慷仁「我也算幫兇」悼念夥伴　洩病態標準：流血不喊疼是敬業。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

▲吳慷仁。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

6.我發現，世界上不可能有第二個梁朝偉或周潤發，只會有第一個吳慷仁，我想要努力做好自己的樣子。

7. 演員就是一個被虐的動物，在被虐待的過程中越來越認識自己。

8.人的逞強是常態，不一定要用眼淚來換觀眾的情緒。

關鍵字：

吳慷仁, 華燈初上, 寶寶, 台劇

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