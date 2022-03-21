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營養師曝10種營養保健品「最佳補充時間」！吃錯難吸收還會不舒服

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▲▼ 營養師教保健品補給最佳時機點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒，營養保健品吃對時間更有效。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人多外食，加上飲食習慣改變，常有營養攝取不均衡等問題，越來越多人開始透過營養保健食品來補充營養，但保健品可不是有吃就有效，吃錯時間小心身體反而不舒服！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了10大常見營養保健品的最佳補充時機，快來看看哪些該空腹吃、飯後吃，或是睡前吃？

▲▼ 營養師教保健品補給最佳時機點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃鈣
很少喝牛奶、吃深綠色蔬菜的人，可能會需要補充鈣，而鈣依照不同類型，使用的時機點會不一樣。最需要注意的是碳酸鈣，這類型需要胃酸分泌比較好吸收，所以要隨餐吃，且胃不好的人要注意，盡量避免使用碳酸鈣，其他類型的鈣基本上就沒限制。

＃礦物質鐵

一般飲食中若肉吃足夠，鐵基本上不需要額外補充，但特殊情況如缺鐵性貧血或是懷孕期就要注意，一般鐵建議空腹食用，可在餐前1小時或餐後2小時補充。

▲▼ 營養師教保健品補給最佳時機點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃礦物質鋅

鋅與皮膚、傷口癒合、眼睛保養、甚至是男性性功能有關，近期也許多人開始做補充。基本上，鋅的補充時間點沒有特定時間，可以觀察身體，若覺得吃鋅後胃部感到不舒服或有噁心感，就可改成隨餐吃。

▲▼ 營養師教保健品補給最佳時機點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃維生素C

維生素C是非常重要的維生素，與傷口癒合、膠原蛋白生成甚至是抗氧化有關，但人體無法自行製造。其實一般蔬果中就可以攝取到，但可看個人情況徵酌補充，一般建議在飯後吃，除了避免造成胃部不適外，還可以幫助鐵吸收。

＃維生素B群

水溶性的維生素B群，基本上任何時段補充都可以，有研究發現，若早上補充可能有最大程度的吸收。

＃維生素A、D、E、K

維生素A、D、E、K屬於脂溶性維生素，這類型維生素需要脂肪才能有效吸收，建議可以在餐後做補充。

▲▼ 營養師教保健品補給最佳時機點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃綜合維生素

綜合維生素有大量的營養素，所以一般會建議飯後做使用，比較不會造成胃部不適。

＃葉黃素

葉黃素也是屬於脂溶性的營養素，所以隨餐飯後做補充效果可能會比較好。

▲▼ 營養師教保健品補給最佳時機點 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃魚油

魚油的補充需要持續一段時間才會有效果，飲食時間點反而不是最重要。研究發現，若將魚油一日補充份量分到早晚做補充也是不錯的方法（可隨餐補充）。

＃益生菌

益生菌一樣是需要長期做補充，才會有成效出現，補充時機依照廠牌不一定，但有研究發現，Lactobacillus and Bifidobacterium兩種菌株，在飯前30分鐘補充存活率最高，但也有研究發現不論是否隨餐做補充，益生菌都還是會引起腸道菌叢的變化，所以定期補充才是重點。

最後蕭瑋霖也提醒，不同廠牌、劑量及成分的營養補充品，可能補充時機點會不同，所以食用前建議還是要先看一下成分和注意事項。

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