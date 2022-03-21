營養師傳授諾羅病毒「飲食懶人包」，少量多餐最重要

▲現正是諾羅病毒高峰期，傳染力強不容小覷。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來諾羅病毒來勢洶洶，身邊不少大人、小朋友都上吐下瀉，營養師高敏敏指出，諾羅是一種引起非細菌性急性腸胃炎病毒，主症狀是嘔吐、腹瀉，即便病人恢復後，至少3天仍有傳染性，因此提醒日常習慣和飲食多須留意，盤點預防諾羅懶人包，務必留意。

營養師高敏敏分享，感染者通常是吃到被諾羅病毒汙染的食物和水，像是這種間接接觸，是最容易忽略傳染途徑，想要全方位預防，必須從生活和飲食著手。

生活3個注意

#用肥皂勤洗手

尤其吃飯前、如廁後，接觸任何公用物品都要注意。

#確實戴好口罩

進出人多處，病毒易透過飛沫傳播，這種病毒只要極少量就會感染。

#環境勤消毒

尤其患者便後、嘔吐後碰過的物品檯面，要用含氯漂白劑清潔徹底。

飲食3個注意

#避免生食生飲

蔬果&貝類水產品要徹底煮熟再食用。

#使用公筷母匙

與他人共食時，必須留意衛生問題。

#感染者勿烹調食物

病患應在症狀解除後3日 再接觸健康的人及調理食物。

▲癒後的優秀蛋白質補充不能少。

營養師也提醒，若還是不幸中了諾羅病毒，這樣吃好更快，首先必須補充水分和電解質，避免上吐下瀉導致嚴重脫水，接著飲食方面必須少量多餐，搭配清淡飲食，過油或是高糖食物容易刺激腸胃蠕動，使腹瀉更為嚴重，最後應多補充優質蛋白質，幫助腸胃道細胞修復，即使康復了也要注意飲食，避免增加腸胃負擔，最後她也提醒，若身體不適狀況未好轉，記得一點要先就醫。

