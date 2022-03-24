不是只有Lisa這樣戴！香奈兒也玩「髮飾當手環」　絕美大腸圈盤點

記者王蓁蓁 / 綜合報導

誰說「髮圈」只能用來綁頭髮？像是韓女團BLACKPINK成員Lisa就熱愛把髮圈當成手環穿搭，為私下簡單造型增添一抹亮點，而這幾季各大品牌也悄悄跟上這股潮流，推出一系列質感髮圈，包括CHANEL（香奈兒）也在秀場上讓模特兒以手環方式佩戴髮圈亮相，以下《ET FASHION》就來替各位盤點整理，其中SAINT LAURENT甚至不用5000元就能入手！

CELINE

▲CELINE 凱旋門緞面髮圈，NT$ 9,700。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m、品牌官網）

Lisa在近日接連曬出的擺拍照中，從機場到逛街穿搭，都能見到她運用這款滿版的CELINE Logo真絲髮圈，當成手環來點綴造型，而這款髮圈除了黑色、也有白色可選擇，很適合搭配春夏來臨時的碎花洋裝穿著，中央飾有精緻的小小凱旋門，細節一點都不馬虎，不到萬元的價格，完全是精品入門單品！

CHANEL

▲CHANEL 小羊皮蝴蝶結髮飾，NT$ 19,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

CHANEL在2022春夏大秀，帶來了一系列令少女心噴發的單品，其中這款以蝴蝶結延伸出髮圈的可愛單品，便悄悄綴在模特兒們的手腕上，不僅運用全羊皮打造，同時也以品牌經典的皮穿鍊作為蝴蝶結的滾邊裝飾，中央不忘放上優雅的雙C Logo，整體低調奢華，而白、粉、水藍配色則洋溢春天氣息。



SAINT LAURENT

▲SAINT LAURENT變形蟲印花髮圈，NT$ 4,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

除了大家熟悉的性感氛圍，龐克、不羈也是SAINT LAURENT一直以來的風格，這回推出的變形蟲印花很適合喜歡個性穿著的女孩們，雖然同樣以蝴蝶結裝飾，卻沒有CHANEL的甜美、只是豐富了髮圈的變化性，且價格更是這回盤點中最為親民的，僅4900元，CP值超級高，分別有黑、紅兩款配色可供選擇。

MIU MIU

▲MIU MIU 絲絨珍珠墜髮圈，NT$11,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

可以說是最懂女孩的MIU MIU，充滿少女魅力的單品總是令人心動不已，這款質感的絲絨髮圈，典雅又氣質，吊墜在中央的浪漫珍珠，還以水鑽排出屬於MIU MIU的「m」字樣，彷彿手鍊般奢華。

▲MIU MIU 碎花髮圈，NT$11,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

在即將迎來的春季，當然要出遊踏青，並把可愛的花朵洋裝拿出來穿搭，而MIU MIU的碎花緞帶髮圈簡直再適合不過了，佩戴在手腕、頭髮上都能為造型增添青春活力，清新的翠綠色、與櫻花粉兩款配色簡直讓人選擇困難發作！

PRADA

▲PRADA尼龍髮圈，NT$ 10,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA經典的尼龍系列，很適合喜歡極簡風格的女孩們，注入品牌標誌性的三角金屬牌辨識度超高，原先只有黑色的款式，近季品牌也一口氣添加了水綠、粉色、紫色等，迎接即將到來的春夏，輕鬆就能增加穿搭亮點。

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