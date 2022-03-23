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網友回購30支up的潤唇膏　PONY一招神用法打造紅潤好氣色

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文／C編

潤唇膏是每個女孩化妝包裡面必備的單品，不僅是可以潤唇打造出細緻的雙唇狀態，南韓「彩妝大神」PONY更曾示範潤唇膏的「加碼」使用方法，可以塗抹在雙頰，打造出潤透的頰彩效果，而且非常自然又帶有光澤，看起來就像是自然散發的雙頰紅潤感。

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▲Dior,迪奧,癮誘粉漾潤唇膏,潤唇膏,彩妝,保養,。（圖／Her）

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這支讓PONY喜愛的潤唇膏當然來頭不小，是Dior的癮誘粉漾潤唇膏，因為蘊含歐洲甜櫻桃籽油、乳油木果油等天然養護成分，可以幫助肌膚補充營養、深層修護，打造出自然粉嫩的唇色，同時呈現出零唇紋的潤澤效果。

癮誘粉漾潤唇膏不只成分厲害，滋潤度更是恰到好處，潤澤又不油膩，輕輕爽爽的給予紅潤的色澤，保護雙唇的同時，帶給肌膚時髦好氣色，而且非常自然，完全不會讓人有厚重感。

這款潤唇膏在網路上更是擁有一片好評，只要有人發問「有沒有推薦的專櫃護唇膏」？Dior這支絕對會被推爆，還有網友號稱用了30支以上，回購率驚人，可見是真的超好用，才會讓網友一支接著一支買。

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▲Dior,迪奧,癮誘粉漾潤唇膏,潤唇膏,彩妝,保養,。（圖／Her）

▲Dior迪奧 癮誘粉漾潤唇膏 3.5g #004，原價1200元、特價838元，點我搶購

「Her森森」推出「Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏 3.5g #004」，原價1200元、特價838元，限時優惠價，趕快趁著特價買起來囤貨，買來送給閨蜜、買給女友也是超好的送禮選擇，收到絕對會開心到不行。

關鍵字：

Dior, 迪奧, 癮誘粉漾潤唇膏, 潤唇膏, 彩妝, 保養

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